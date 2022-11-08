桃市長選戰 鄭運鵬遭批搞數位威權 反嗆張善政支持紅統

國民黨桃園市長候選人張善政 昨天公布「數位五策」科技政見，其中「強化數位民主」強調不能讓民進黨政府和對手鄭運鵬繼續推動數位中介法箝制言論自由、搞數位威權；張善政說，鄭運鵬2017年曾想修正電信法，被批網路白色恐怖才撤回，他將提「桃園市數據自治條例」，建立合於數位人權的法律基礎。

鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，針對中介法，NCC過去僅是召開說明會蒐集各界意見，後續法案已歸零思考，立法沒有任何時程表，張善政為了選舉一再造謠，重複不實謠言與資訊。

張善政數位五策包括創建元宇宙 之城、加速推動AI （人工智慧）城市、邀請區塊鏈開發者匯聚桃園、大數據改善市政決策、強化數位民主。張表示，他要在數位世界創造桃園的分身，如同過去宏碁老闆施振榮說的「元宇宙落地，最大關鍵還是內容應用」，桃市府會建立平台，鼓勵新創團隊把桃園各大公共工程，甚至是大溪老街、三坑老街等戶外觀光景點打造成數位模型，讓市民在元宇宙悠遊桃園各角落，並邀請全球區塊鏈開發者匯聚桃園，促進區塊鏈相關產業投資。

張善政認為桃園市府提供的數位服務還有很明顯改善空間，以桃園市民卡App為例，在Google和蘋果系統評分都不到3分，都不及格；市府要優化數位服務體系，開發的App要能得到使用者青睞，未來桃園市政也要AI化，以桃青基金直接投資新創企業，導入產業AI應用。

張善政指出，市民的數位人權是最高民主原則，資料隱私保護與資安架構是第一要務，數位極權的威脅不只來自境外，「民進黨政府從以前到現在，推動數位威權，我要不客氣講蠢蠢欲動。」「我們不能讓政府利用網路數位科技，箝制公民的自由」，張善政表示會提出桃園市數據自治條例，建立合於數位人權的法律基礎。

桃園市資科局長余宛如也聲明桃園早已是元宇宙產業先驅城市，也是全球肯認的智慧城市，市民卡App也絕非不及格，市府為符合「數位民主」已擴大平台服務、滿足市民需求，希望候選人批評前多關心市政。

鄭運鵬昨則批評張善政跟國民黨的兩岸關係受到國際質疑，張長期支持紅統小黨，也希望台灣的資通產業到中國發展，如果張來擔任桃園市長，這些產業會因國際上的不信任而卻步。