我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

牽手事件 徐巧芯再曝47秒影片：陳時中走出門就攬牢牢

台灣新聞組／台北8日電
台北巿議員徐巧芯臉書日前貼出民進黨候選人陳時中與一位女性牽手的照片，批評陳時中是「傳說中的鹹豬手」。（取材自臉書）
台北巿議員徐巧芯臉書日前貼出民進黨候選人陳時中與一位女性牽手的照片，批評陳時中是「傳說中的鹹豬手」。（取材自臉書）

國民黨昨天續追民進黨台北市長候選人陳時中「牽手事件」；北市議員徐巧芯說，陳時中在辯論會說看完電影「流麻溝15號」心情激動、無法平復、幾乎要落淚，結果當晚就參加包廂低消要8萬元台幣（約2502美元）的高級聚會，「下午民主、晚上紅酒」哪個才是真正的陳時中？

徐巧芯昨晚公布一段47秒的影片，可看到陳時中一走出餐廳大門就摟著北市聯醫松德院區副院長李雅玲；她說，陳時中「走出門的時候就攬牢牢」，一旁的人還暖心開道，甚至擔心陳時中經過台階時跌倒，不忘伸出手提醒。

北市議員游淑慧也爆料，李雅玲丈夫是仁愛院區副院長丁金聰曾被訴醫療過失，遭台北地院判刑十個月，因衛福部鑑定報告變成無罪確定，寫道「阿中的知交好友們，大概許多都蒙陳時中照顧。」

具律師、醫師雙執照的衛福部長薛瑞元表示，司法判決經過一定程序，需以鑑定和證據作為根據；醫審會採委員會形式，鑑定意見均經嚴謹程序，衛福部主管從不會干涉醫審會鑑定，難道衛福部有辦法影響法官？他說，攸關全民的司法和鑑定制度要建立起來非常不容易，難道要因為議員亂講就摧毀整個制度？

「沒有鹹豬手問題…」陳時中說，那是個公開場合，看圖說故事對人格侮蔑很不應該；藍營有些議員可能在選舉上有困難而希望蹭熱度，但用這樣的方式蹭聲量熱度很不道德。舉行「幫阿中部長說幾句公道話」記者會的聯電創辦人曹興誠說，選總統不是要選明君，選市長不是要選完美的人，不是選人去領導你、不是選女婿。

陳時中競選團隊則舉行「國民黨偷拍奧步」記者會，包括使用不正當、不光明偷拍手段進行不健康連結；資訊來源不明，是狗仔媒體還是國民黨派員24小時跟監？用不正、邪惡眼光看圖說故事解讀正常餐敘；編造媒體所拍、綠營高層施壓劇本。

陳時中昨晚在中山區植福宮開講，由蔡英文總統站台輔選。他先哽咽一下，台下支持者紛紛高喊加油，之後對摟女事件說，「看來我辯論會表現太好，所以國民黨怕了、要出奧步(賤招)」。

陳時中 國民黨 電影

上一則

逾千鐵箱存放純正故瓷 故宮山洞庫房首開門揭祕

下一則

藍批當高端報告槍手 衛福部：正好有資料搭配

延伸閱讀

挺陳時中 蔡英文：經濟好就是因為疫情控管得好

挺陳時中 蔡英文：經濟好就是因為疫情控管得好
提牽手風波講到哽咽 陳時中：辯論表現太好 對手怕了

提牽手風波講到哽咽 陳時中：辯論表現太好 對手怕了
陳時中競總：徐巧芯指控莫須有 應受到譴責

陳時中競總：徐巧芯指控莫須有 應受到譴責
陳時中酸沒打高端的不爽什麼 蔣萬安批涼薄無情

陳時中酸沒打高端的不爽什麼 蔣萬安批涼薄無情

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？