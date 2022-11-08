牽手事件 徐巧芯再曝47秒影片：陳時中走出門就攬牢牢

台北巿議員徐巧芯臉書日前貼出民進黨候選人陳時中與一位女性牽手的照片，批評陳時中是「傳說中的鹹豬手」。（取材自臉書）

國民黨 昨天續追民進黨台北市長候選人陳時中 「牽手事件」；北市議員徐巧芯說，陳時中在辯論會說看完電影 「流麻溝15號」心情激動、無法平復、幾乎要落淚，結果當晚就參加包廂低消要8萬元台幣（約2502美元）的高級聚會，「下午民主、晚上紅酒」哪個才是真正的陳時中？

徐巧芯昨晚公布一段47秒的影片，可看到陳時中一走出餐廳大門就摟著北市聯醫松德院區副院長李雅玲；她說，陳時中「走出門的時候就攬牢牢」，一旁的人還暖心開道，甚至擔心陳時中經過台階時跌倒，不忘伸出手提醒。

北市議員游淑慧也爆料，李雅玲丈夫是仁愛院區副院長丁金聰曾被訴醫療過失，遭台北地院判刑十個月，因衛福部鑑定報告變成無罪確定，寫道「阿中的知交好友們，大概許多都蒙陳時中照顧。」

具律師、醫師雙執照的衛福部長薛瑞元表示，司法判決經過一定程序，需以鑑定和證據作為根據；醫審會採委員會形式，鑑定意見均經嚴謹程序，衛福部主管從不會干涉醫審會鑑定，難道衛福部有辦法影響法官？他說，攸關全民的司法和鑑定制度要建立起來非常不容易，難道要因為議員亂講就摧毀整個制度？

「沒有鹹豬手問題…」陳時中說，那是個公開場合，看圖說故事對人格侮蔑很不應該；藍營有些議員可能在選舉上有困難而希望蹭熱度，但用這樣的方式蹭聲量熱度很不道德。舉行「幫阿中部長說幾句公道話」記者會的聯電創辦人曹興誠說，選總統不是要選明君，選市長不是要選完美的人，不是選人去領導你、不是選女婿。

陳時中競選團隊則舉行「國民黨偷拍奧步」記者會，包括使用不正當、不光明偷拍手段進行不健康連結；資訊來源不明，是狗仔媒體還是國民黨派員24小時跟監？用不正、邪惡眼光看圖說故事解讀正常餐敘；編造媒體所拍、綠營高層施壓劇本。

陳時中昨晚在中山區植福宮開講，由蔡英文總統站台輔選。他先哽咽一下，台下支持者紛紛高喊加油，之後對摟女事件說，「看來我辯論會表現太好，所以國民黨怕了、要出奧步(賤招)」。