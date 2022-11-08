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王必勝護陳時中 遭酸「有小三又被拍到的人很生氣喔」

記者胡瑞玲、林麗玉／台北8日電

國民黨台北市議員徐巧芯爆料民進黨北市長候選人陳時中疑似參加餐敘後，與已婚女子牽手摟肩，指揮中心指揮官王必勝留言疑暗批徐巧芯同黨側翼聘狗仔跟拍傷無辜，徐昨則反嗆「有小三又被拍到的人很生氣喔」。

徐巧芯6日晚間在臉書表示，10月6日晚間6時多，陳時中到中山區知名粵式餐廳用餐，或許是微醺，一直摟著北市聯醫女性官員、握著對方的手，這名官員的丈夫也在現場，「白話文就是傳說中的鹹豬手啦」；王必勝留言批評，候選人讓同黨側翼聘狗仔跟拍傷及無辜。

徐巧芯昨連名帶姓回嗆，「被拍到有小三的王必勝指揮官，我絕對沒有找狗仔跟拍陳時中」，「王必勝只要敢點名我的名字，我一定告你。」陳時中當天受訪時為昔日同袍抱屈說，這件事情沒必要無限上綱。

徐巧芯說，當時陳時中在颱風天時，違規的逆天大迴轉、闖紅燈，是媒體的報導，還有媒體公布陳時中兩個小時座車違規五次，還有衛福部長薛瑞元等人夜會陳時中，都是媒體拍到，已經有三次經驗，有人跟拍，都是媒體所拍，拿到那三組，也是她跟媒體的合作。

徐巧芯說，綠營想太多了，應該自我檢討，而不是被拍到之後，就怪東怪西，怪媒體、怪政治人物。

對於綠營指控抹黑？徐巧芯說，她是陳述事實，並沒有扭曲狀況，事實就是8點到10點，陳時中要離開的時候，有做出摟肩、十指緊扣動作，原本要上刊的媒體也寫到，陳時中依依不捨、不願離開，而是在幕僚催促才離去。

徐說，她必須說，她從來沒有評論其他人，只有針對陳時中，至於鹹豬手字眼，是她看過這篇沒有刊過的報告後，個人的主觀評論，若綠營覺得是抹黑，或有不實部分，歡迎提告。

陳時中 國民黨 臉書

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