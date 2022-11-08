竹市長選戰亂鬥 林耕仁爆高虹安助理上繳薪資 供她花用

國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料，指民眾黨候選人高虹安（左）疑涉前助理李忠庭（右）詐領助理費，高7日出示300多張「立院助理實質工作照片」反駁。（記者蘇健忠／翻攝）

新竹市長選舉持續「大亂鬥」，民眾黨候選人高虹安昨提證據駁斥人頭助理質疑，國民黨 林耕仁持續出招，再質疑高疑透過多名助理將薪資上繳，「入金」到辦公室帳戶並挪為己用，包含洗頭、購買「面試郭台銘 」書籍，甚至增聘助理的薪資，都由此支出，恐涉違反貪汙治罪條例。

林耕仁今天將赴調查局北機站提交吹哨者提供的所有事證。他表示，吹哨者也認為高虹安涉貪，為了揭發真相，必須透過值得相信的管道，因此接洽林耕仁團隊，讓真相完整公開、公諸於眾。

林耕仁指出，吹哨者提供高虹安辦公室內部資料，從2020年3月高虹安剛當立委不久起，到同年12月底，多位高辦公費助理都須「入金」到辦公室帳戶，每次金額從1萬元到7萬4169元（台幣，以下同）不等。

林耕仁質疑，這已超過一般人理解範圍，從沒聽過當助理要上繳金錢，用來支付非立院助理的薪水和其他支出，可見高虹安把這些錢當成自己的小金庫，恐違反貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪，應向大眾解釋清楚。

針對被指聘用男友擔任立法院公費助理涉嫌詐領助理費，高虹安昨出示立院助理工作證據，也提出3、400張截圖，並對林耕仁提告違反選罷法意圖使他人不當選和加重誹謗罪嫌。

至於被控將助理上繳的「入金」挪為己用，涉貪汙，高辦指出那是和公費無關的「公積金」。高虹安說，林耕仁的指控包含整個辦公室薪資流向等，她本人也相當陌生，「林耕仁如何取得資料，讓我們整個辦公室都覺得非常毛骨悚然」。

高辦質疑，為何吹哨者不第一時間去檢調報案，竟把資料交給對手，情節宛如水門案，是否林耕仁派來臥底？有無對價關係？林以非法方式取得疑似國會辦公室內部資料，踰越選舉界線，可能涉及刑事犯罪。