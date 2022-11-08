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新聞評論／「全黨挺堅」到「全黨挺中」一樣唬爛

新聞評論
民進黨台北市長候選人陳時中到廟口開講。(記者胡瑞玲／攝影)
民進黨台北市長候選人陳時中到廟口開講。(記者胡瑞玲／攝影)

趕在台北市長候選人辯論會前，衛福部食藥署火速通過高端疫苗EUA的延長，讓原已問題一籮筐的高端再添加一個碗大的汙點。蔡政府這番操作，說白了就是「全黨挺中（陳時中）」，心態與兩個月前的「全黨挺堅（林智堅）」如出一轍。根據過去的經驗，民進黨高層深信「謊話說一千遍，就變真理」，當初悍然貶抑台灣大學對林智堅論文抄襲的專業認定，現在則違反一切藥審倫理，硬把一個沒有科學證據支持的唬爛疫苗說得如靈符聖水般偉大。

說衛福部的審查違反專業，並非無的放矢。衛福部以為人民不懂藥物審查的專業，因此就能欺騙蒙混，胡亂護航。我們以下試著以白話文，揭穿衛福部的蒙混伎倆，也要讓台灣人民了解：陳時中主政數年下的衛福部，專業墮落到了多麼不可思議的地步。

世界各國做疫苗臨床實驗，都須將受測對象分為「實驗組」與「對照組」，針對兩組施予不同的治療（例如一組施打疫苗，另一組施打安慰劑），再比較兩組效果的差別。這裡的重點是：實驗組與對照組的個人特徵必須相同，在年齡、性別、種族、健康狀況等面向，都有相似的分配。這種要求，理由很簡單：唯有兩組人身體狀況相似，才能確定實驗結果的不同是源於實驗組與對照組劑量或配藥的差異。舉例來說，如果實驗組全是老人、而對照組全是年輕人，人們即無法分辨實驗結果的差異究竟是來自於藥劑差異，抑或來自年齡差異。

這次，衛福部把「接種高端疫苗者」與「接種其他疫苗者」做重症罹患比較，卻對不同疫苗接種者的身體特徵差異不置一詞，就是刻意在誤導民眾。眾所周知，願意接種「臨床實驗數據殘缺的高端疫苗」者，許多是受到蔡英文「捐出手臂」召喚的綠粉、「天然獨」。天然獨世代都比較年輕，因此接種高端疫苗的族群，必然有比較多的年輕人。由於年輕人本來就不容易因新冠感染而引發重症，那麼比較高端與其他疫苗接種者的「重症罹患率」，又有什麼統計意義？衛福部略過接種疫苗者身體狀況的事前控制，卻大剌剌公布沒有科學意義的事後重症率數字，這不是存心蒙混嗎？

此外，高端的次蛋白疫苗注射後身體副作用比較輕微，因此「不喜歡因接種而身體不適」的人，比較傾向接種副作用較輕的疫苗。當這些疫苗接種者因感染新冠病毒而身體有些微不適時，他們也比較會積極就醫服藥，因而也就減少了病情轉重症的機率。很顯然地，這種「染疫後如何處理自己身體不適」的態度差別，又是一個不同疫苗接種者的特徵差異。衛福部刻意略過這些差異，其公布的數據又有多少科學意義？這些統計瑕疵不是不能校正，但衛福部完全不做說明，就是刻意誤導。

看看過去一年多，台灣為高端付出多少代價？為了這家「負責人醜聞纏身」的公司，陳時中與蔡英文扭曲了全球通用的藥物審查流程、氣走了院士級的疫苗專業權威、誘騙了幾10萬人接種沒有其他國家認證的疫苗、銷毀並浪費了幾10億的國家預算、阻擋了民間疫苗的進口、放任了股市的高端股價炒作、坑殺了追漲追跌的散戶。如今民進黨主政的衛福部再接再厲，輕易踐踏了臨床實驗的基本法則，又將無人問津的作廢疫苗延長一年EUA。如此操作「全黨挺中」，一如兩個月前「全黨挺堅」的霸道與野蠻。真可謂：「標準降低，唬爛竟成高端；專業扭曲，垃圾也是中堅」。(轉載自聯合報社論)

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