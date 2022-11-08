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蔣萬安批陳時中：為高端EUA開得來速

台灣新聞組／台北8日電
國民黨台北市長候選人蔣萬安。（記者黃義書／攝影）
國民黨台北市長候選人蔣萬安。（記者黃義書／攝影）

台北巿長選舉，國、民兩黨捉對廝殺。國民黨候選人蔣萬安競辦昨天舉辦「敲中大會」記者會，質疑民進黨候選人陳時中為國產高端疫苗EUA「得來速」，綠營則質疑蔣萬安的父親蔣孝嚴主張三通、當中共買辦。

蔣萬安競辦副總幹事、市議員游淑慧表示，高端去年6月第一次申請EUA時有很多學者專家反對，後來陳時中找了「比較聽話」的專家通過，第2次EUA更不透明，讓高端補考、同意遲交，否則高端EUA早在今年7月就該廢止。另外，高端價格被質問一年都不講，偏偏在辯論會前公布，「陳時中不要躲避，應正面回應為什麼讓高端補件補考、密會3小時談了什麼、高端以外國際疫苗採購價多少？」

行政院長蘇貞昌表示，疫苗檢驗等作業非常專業、科學，都是外聘委員，是各領域傑出人士，嚴謹審查討論，用記名投票14比○一致通過，在如此專業審查下，希望不要為選舉來抹黑學術、專業和科學。

蘇貞昌說，他上次擔任行政院長，蔣孝嚴擔任立委，不只主張三通，還去當中共買辦，更收錢喬台商出境，外界會擔心質疑，萬一蔣萬安當選市長，蔣孝嚴會不會進一步利用身分。

聯電創辦人曹興誠說無黨籍台北市長候選人黃珊珊曾批陳時中護航高端是「謀財害命」的說法傷天害理，黃珊珊競選辦公室發言人李昀臻表示，陳時中陣營用意識形態試圖操控選舉讓人遺憾，當全台灣人民都在苦等疫苗時，執政當局只因為意識形態讓疫苗卡關，這段歷史，人民記得清清楚楚。

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