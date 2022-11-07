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朱立倫讚蔣萬安辯論像甘迺迪 陳時中酸：像小學生演講

記者王駿杰／新竹7日電
陳時中酸蔣萬安辯論慷愾激昂像小學生在演講比賽。圖為陳時中（右）6日出席小英盃慢速壘球賽，擔任開球嘉賓。（記者林伯東／攝影）
陳時中酸蔣萬安辯論慷愾激昂像小學生在演講比賽。圖為陳時中（右）6日出席小英盃慢速壘球賽，擔任開球嘉賓。（記者林伯東／攝影）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨成立醫界後援會，並與台北市長候選人陳時中合體，媒體聯訪時問到，國民黨主席朱立倫說藍營北市長候選人蔣萬安5日的辯論表現像甘迺迪；對此，陳時中回應，甘迺迪講話是看著全體民眾，看著美國的未來，蔣卻慷愾激昂像小學生在演講比賽，沒看到希望與市民互動的心。

陳時中說，蔣萬安5日的辯論充滿仇恨語言，甘迺迪則是抱著美國的愛在講政見，蔣萬安卻是抱著恨。至於台北巿長柯文哲評價說他表現普普，理論上柯大概覺得他講的內容沒什麼可以被批評攻擊的，就柯以往自視甚高的態度，這算是分數打得很高了。

媒體再問陳時中新竹站台後還要去苗栗，行程是否會太繁重？他說，民進黨是個團結的政黨，未來在各項治理互相協助交換心得，他的競選口號很清楚，希望每個縣市都把事情做好，台北更好，台灣共好；就像把事做好，新竹更好，台灣共好，雖然都在地方服務，心是在台灣希望讓大家共好。

對於台北市長選舉電視辯論會三位候選人表現，世新大學口傳系教授游梓翔表示，雖然三人都很用心，但陳時中不斷看手中的講稿，會讓觀眾認為他根本沒有消化稿子的內容，更直言「陳時中這點是吃了很多虧！」

游梓翔坦言，蔣萬安整個申論，眼睛可以完全看著前方，「他完全脫離稿子，這代表他非常努力準備，而且消化了稿子的內容」。

相比之下，游梓翔認為陳時中就是對照組，因為他不斷地在唸手上的講稿，導致他就算講了很動人的話，也會提醒觀眾「這可能只是你的幕僚很會寫演講稿而已，你根本沒有消化稿子內容」。此外，游梓翔更直言「陳時中這點是吃了很多虧！」

至於黃珊珊，游梓翔表示她的辯論風格是政策導向，但電視辯論就會有一個問題，「太政策導向會偏冷」，所以必須是全程收看，而且每一個段落都仔細聆聽的觀眾，才可以看出來妳的政策很不錯。

陳時中 民進黨 國民黨

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