新聞眼／大筆公帑挺高端 納稅人不能質疑？

高端疫苗。（本報資料照片）

台北市長選舉的陳時中 ，近來似乎對選情有點著急，面對國民黨候選人蔣萬安窮追猛打高端疫苗 ，竟冒出「他（蔣萬安）沒打高端在袂（不）爽啥」？這句話毫無道理，政府補助研發高端疫苗，還花大錢採購，難道除了「高端戰士」外，納稅人不能質疑？陳時中脫口而出的說法，印證內心只有民進黨的決策，絲毫未曾考慮全民利益。

去年台灣疫情高峰，時任衛福部長的陳時中讓高端疫苗還沒作完二期臨床試驗，就通過EUA 緊急授權，當時國際其實已有多款臨床三期的疫苗可供採購，陳時中疫苗政策不僅沒超前部署，還不斷宣稱政府買疫苗遭受中國大陸打壓。

人民質疑的是，蔡政府「用心良苦」扶植國產疫苗，幾近無微不至的「呵護」做法，不得不讓人心生疑惑，未完成二期臨床試驗就通過EUA，甚至一次訂購500萬劑時，陳時中心中的人民權益在哪裡？對比政府拖拖拉拉處理採購更成熟的國際疫苗，還千方百計阻撓，難道人民不能有質疑？

近期高端採購價格曝光，平均每劑高達840元台幣（約26.22美元），外界質疑買貴了，指揮官王必勝還特別澄清單價沒比較貴，但台北市議員徐巧芯點到重點，直言「不好的東西，連買都不該買，還比價？」

台北市長候選人電視辯論會前夕，食藥署通過高端符合疫苗保護效益，正因時間太敏感，外界再質疑是否為陳時中解套？甚至連高端的疫苗保護力報告都是疾管署幫忙寫的，天底下居然有如此好的買家。

面對外界的種種質疑，陳時中竟說「他們沒打高端在不爽什麼？」這句話已不是「政治凌駕專業」的問題而已，而是硬生生要沒收人民的監督權利。重視黨的利益勝過民眾利益，這樣的台北市長候選人，品質恐怕也如同高端，人民豈敢投下寶貴一票。