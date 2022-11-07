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民進黨稱蔣萬安將辭立委 國民黨：多管閒事

記者丘采薇、劉宛琳、林銘翰／台北7日電
民進黨稱蔣萬安將辭立委，國民黨文傳會主委洪孟楷（圖）表示蔣會持續堅持自己的節奏往前走，不會隨外界起舞。（本報資料照片）
民進黨稱蔣萬安將辭立委，國民黨文傳會主委洪孟楷（圖）表示蔣會持續堅持自己的節奏往前走，不會隨外界起舞。（本報資料照片）

選戰即將進入倒數兩周，藍綠衝刺選情，民進黨各派系陣營最近評估，現任立委的國民黨縣市長候選人，可能在逼近最後一周「下猛藥」辭立委，相關效應將影響多位也是現任立委的民進黨候選人，必須提早因應，否則若國民黨台北市長候選人蔣萬安或南投縣長候選人許淑華辭去立委，氣勢升高，可能波及民進黨相關候選人選情。

對此，國民黨文傳會主委洪孟楷表示，台北市長候選人蔣萬安一直都有自己的選戰步伐，蔣會持續堅持自己的節奏往前走，不會隨外界起舞。

民進黨包括桃園市長候選人鄭運鵬、基隆市長候選人蔡適應、台中市長候選人蔡其昌及雲林縣長候選人劉建國等都是現任立委，黨政人士指出，最近內部評估，蔣萬安及許淑華等人可能辭去立委，凸顯力拚縣市長的決心，此舉將使民進黨受到壓力。

國民黨人士表示，蔡其昌沒辭立法院副院長，蔡適應、劉建國也都沒辭立委，現在喊蔣萬安辭，會不會太多管閒事？民進黨如果擔心有選舉操作，應該先叫蔡其昌辭副院長才對。

民進黨黨政人士說，辭立委是每一次地方選舉必然面臨的難題，但辭立委可能造成候選人兩頭空，除非是非常有把握，才可能辭，再加上立委遺缺要補選，將造成國會席次改變，都須謹慎評估。

回顧2014年選舉，當時民進黨情勢大好，台中市長候選人林佳龍及彰化縣長候選人魏明谷都在選前宣布辭立委，這個舉動也被國民黨批評是「亂下猛藥」，最後林佳龍和魏明谷雙雙當選。黨政人士透露，由於林佳龍和魏明谷在選前民調已經大贏，有把握才敢辭立委，代表「背水一戰」，自然拉高氣勢。

2018年九合一選舉，民進黨在最後階段選情緊繃，但身為不分區立委的高雄市長候選人陳其邁也在投票日三周前宣布辭立委，以示決心；陳其邁的舉動曾拉起一波氣勢，被民進黨基層支持者稱讚「有膽識」，不過最後仍輸給國民黨韓國瑜。

黨政人士說，2018年被認為最有勇氣的是民進黨台北市長候選人姚文智，選前一周辭去立委，還加碼「選輸就退出政壇」，由於姚的選情不被看好，宣布時，民進黨內非常震驚；最後姚文智落敗，也信守承諾退出政壇，轉行拍起電影。

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