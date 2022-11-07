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陳時中酸沒打高端的不爽什麼 蔣萬安批涼薄無情

記者潘才鉉、鍾維軒、林麗玉、楊雅棠／台北7日電
辯論會時轉頭盯陳時中6秒，黃珊珊解釋「聽他說最想公布疫苗合約，感覺匪夷所思」。圖為黃珊珊（右二）6日抱著狗狗向市民拜票。（記者葉信菉／攝影）
辯論會時轉頭盯陳時中6秒，黃珊珊解釋「聽他說最想公布疫苗合約，感覺匪夷所思」。圖為黃珊珊（右二）6日抱著狗狗向市民拜票。（記者葉信菉／攝影）

民進黨台北市長候選人陳時中前天先在電視辯論會中宣稱「我是全世界最想公布疫苗合約的人」，一旁無黨籍候選人黃珊珊忍不住轉頭盯著他六秒，她昨天直呼「匪夷所思」；陳時中後來又說「蔣萬安他們沒打高端在不爽什麼」，國民黨候選人蔣萬安說，沒打高端的人很多，不表示衛福部可以恣意妄為，讓民眾當成高端的白老鼠試驗。

近日出爐的高端疫苗保護力報告由疾管署製作，被認為是「衛福部幫高端補考」。陳時中表示，所有的報告都是公家機關做的，疾管署大部分專業人士都是以前留下的人，從以前國民黨到現在都是同一批人，沒有黨政色彩，用公務人員專業能力做出來的報告可信度最高，報告出來也能被檢驗。

陳時中聲稱他是全世界最想把採購疫苗過程公諸於世的人。蔣萬安反問，「你相信嗎？」蔣萬安批，高端從一開始，就隱藏非常多不可告人的秘密，政府很多釋放出來的消息都跟高端的股價密切相關。當中最可惡的是，陳時中為了護航高端，用很多的謊言跟政治介入阻擋讓BNT疫苗進來，陳時中、衛福部要清楚的給民眾一個交代。

蔣反嗆，陳時中說他沒打高端不能不爽，這段話顯現陳時中內心涼薄無情，「任何民眾只要相信黨、相信蔡主席，犧牲奉獻都是理所當然，其他人就閉嘴噤聲、無權發言嗎？」

黃珊珊昨天還原當時轉頭盯陳時中的想法，她表示，「我轉過去看他，是想說他怎麼會是全世界最想公布疫苗資訊的人，這……匪夷所思。」

黃珊珊表示，「他（陳時中）還是在迴避問題，我們是替2300萬人來問的」，疫情最嚴峻時，用意識型態阻擋疫苗進口的人，如果他不是，他可以大聲說是誰。」

國民黨立委賴士葆也批評，衛福部淪為高端的下手，執政黨的官商勾結很嚴重。對此，指揮中心指揮官王必勝在臉書發文反駁，這次審查資料共有三個部分，包括高端公司報告、某臨床單位資料庫數據分析、疾管署大數據資料庫統計分析，也現場請專家委員投票決定是否適當，並獲得一致同意，過程很嚴謹。

指揮中心發言人莊人祥也澄清，「沒有官商勾結」，9月底次世代疫苗到貨時，指揮中心即已著手分析單價疫苗的效益。

陳時中 高端疫苗 國民黨

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