蔡6度挺鄭運鵬 張善政嗆先做好治安

國民黨桃園市長候選人張善政（中）批評蔡英文在任幾年了，選舉才講幫桃園龍潭引進科技大廠。(記者曾增勳／攝影 )

蔡英文 總統昨到桃園，連跑三場民進黨桃園市長候選人鄭運鵬造勢，這已是蔡第六度造訪。蔡英文表示，這次桃園選情真的非常拉鋸 ，拜託大家用力催票、拉票，集中選票支持鄭運鵬。國民黨市長候選人張善政 昨晚批評，民進黨資源不對等、行政不中立，蔡英文來桃園幾場都沒有用，他的陣營愈走愈好，我們不怕。

蔡英文昨與鄭運鵬、桃園市長鄭文燦先出席大園區市議員游吾和競選總部成立造勢活動，隨後趕往鄭運鵬北區競選總部成立大會，最後一站到中壢區青埔青昇宮參加鄭運鵬青埔高鐵特區及新住民後援會成立大會，蔡帶領現場民眾高喊「肯定鄭文燦、票投鄭運鵬」、「鄭運鵬凍蒜」。

蔡英文說，日前鄭文燦、鄭運鵬向她提出龍潭科學園區往第三期計畫擴大，她全力支持，近期行政院已宣布龍科三期計畫正式啟動；她批評張善政「酸言酸語」，台積電 一奈米廠將落腳桃園龍潭消息傳出，張善政卻稱設廠是很多年以後的事，「真正關心桃園的人，不會說還要好幾年」。關鍵就在這幾年，若鄭運鵬當選一定全力衝刺。

蔡英文表示，桃園正走在正確方向，不能倒退嚕；總統任期還有很多建設需要地方合作，需要大家幫忙，讓桃園隊繼續和中央一起拚，「桃園強，台灣才會更強」。鄭運鵬昨晚回防立委選區蘆竹，行政院長蘇貞昌站台大讚鄭文燦有效率、有能力，只有鄭運鵬能延續鄭文燦路線；反觀國民黨過去有一個「姓張的院長」做三個月，鐵路地下化預算只給200億元，他則給了800億元。

張善政昨晚在中壢區舉辦龍岡團結之夜時說，蔡總統再到桃園，讓人馬上聯想到「台版柬埔寨事件」，此案駭人聽聞，桃園有很多受害人，桃園鄉親最在意的就是蔡英文到底能不能把國家的治安做好，這才是民眾最關心的事情。張也對鄭文燦喊話，盼鄭將心力放在市政上，而非選舉行程，「最重要的是市民安全」。

至於行政院啟動龍科三期擴建計畫，張善政表示，蔡英文已經在任幾年了，為什麼現在選舉才講？他在科技部長任內，曾幫助台積電進駐中科園區，將來他上任之後，最有能力幫台積電或任何國際科技大廠進駐桃園。