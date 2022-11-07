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蘇貞昌嗆蔣孝嚴當買辦 蔣萬安反批：雙重標準治理國政

記者鄭媁／台北7日電
國民黨台北市長候選人蔣萬安7日在立法院受訪。(取材自udn video)
國民黨台北市長候選人蔣萬安7日在立法院受訪。(取材自udn video)

對於國民黨台北市長候選人蔣萬安批「綠共一家親」，行政院長蘇貞昌昨天搬出蔣萬安父親蔣孝嚴，指其去當中國大陸買辦等事蹟，回嗆「到底誰在舔共？」蔣萬安今反擊，蘇貞昌才要好好解釋，為何女兒蘇巧純違反當時承諾「不在任內參與任何政府標案」，卻遮遮掩掩取得公務預算。

蔣萬安今在立法院受訪時表示，蘇貞昌身為最高行政首長，卻跟1450、周玉蔻一樣，試圖抹紅轉移焦點。蘇應該跟國人清楚說明，「你的心中道德底線在哪，還是一貫雙重標準在治理國政，坐實綠能你不能。」

對於前聯電董事長曹興誠日前與民進黨台北市長候選人陳時中「合體」，蔣萬安表示，陳時中要打抗中保台這張牌，應該先解釋，號稱戰略物資的高端國產疫苗，為何卻要由中資公司參與；另方面也要解釋，為何民進黨桃園市長候選人鄭運鵬到對岸經商，卻用「中國台灣」身分來賺人民幣？

此外，外界質疑高端疫苗保護效益分析資料來源來自疾管署，陳時中一席「沒打高端在不爽什麼」引發熱議，衛福部長薛瑞元今表示「不是為了高端而做」。

蔣萬安表示，沒有打高端的人的確很多，但不代表衛福部可以恣意妄為，不要認為只要相信黨、相信蔡主席，這些打高端民眾就會理所當然、犧牲奉獻，沒打高端的人就不准他們發言，民眾完全無法接受。

他也批評，民進黨政府護航高端已經無所不用其極，角色混亂，敗壞官箴的地步，完全傷害台灣生技產業，衛福部食藥署審查EUA，也會讓很多人產生質疑，甚至國際社會也會畫上很大問號。

陳時中 民進黨 高端疫苗

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