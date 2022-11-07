屏東拚場 蘇貞昌細數建設 韓國瑜：過去是否投錯人
選戰星期天，屏東藍綠昨天東港大拚場，兩陣營造勢地點相距約一公里，藍綠直球對決。民進黨由老縣長、行政院長蘇貞昌領軍，舉行屏東首場「中央地方作伙拚・民主台灣大步行」政績說明會，拉抬民進黨縣長候選人周春米聲勢；蘇貞昌致詞細數對屏東縣建設，但對引發民怨的種樹百里工程隻字未提。
高雄市前市長韓國瑜為國民黨屏東縣長候選人蘇清泉在東港東隆宮廣場前造勢，韓呼籲選民給蘇清泉機會、他願當不支薪志工，協助農漁產品行銷全球。
韓流襲擊屏東，東隆宮廣場前昨湧入逾萬名支持者，韓國瑜未與蘇清泉一起進場，但韓一上台，百餘名支持者一哄而上，擠在台上拍照、直播，還有支持者高喊「總統好！」場面險些失控。
韓國瑜說，屏東縣、嘉義縣民進黨長期執政，卻成全台倒數一、二名的窮縣，大家須思考，過去是否做錯決定？投錯了人？
蘇清泉說，此次縣長選舉非關藍綠，縣長潘孟安好的施政他會延續，做不夠的他來補強，他引用韓國瑜金句「票投蘇清泉，屏東就會賺大錢」。周春米的造勢場子湧進約五千多人，蘇貞昌說，中央核定東港多項漁業基礎建設，周春米爭取交通、醫療資源，照顧校園環境，重視婦女保護，屏東出女縣長正是時候。
「屏東要進步，不要走回頭路！」縣長潘孟安說，這幾年謝謝中央支持，協助地方建設。周春米說，「我屏東、我驕傲」這幾年成為屏東人共同經驗，將為屏東交通、醫療、教育出一分力。
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