屏東拚場 蘇貞昌細數建設 韓國瑜：過去是否投錯人

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉6日成立競選總部，高雄市前市長韓國瑜（中）站台。(記者劉學聖／攝影)

選戰星期天，屏東藍綠昨天東港大拚場，兩陣營造勢地點相距約一公里，藍綠直球對決。民進黨 由老縣長、行政院長蘇貞昌領軍，舉行屏東首場「中央地方作伙拚・民主台灣大步行」政績說明會，拉抬民進黨縣長候選人周春米聲勢；蘇貞昌致詞細數對屏東縣建設，但對引發民怨的種樹百里工程隻字未提。

高雄市前市長韓國瑜 為國民黨 屏東縣長候選人蘇清泉在東港東隆宮廣場前造勢，韓呼籲選民給蘇清泉機會、他願當不支薪志工，協助農漁產品行銷全球。

韓流襲擊屏東，東隆宮廣場前昨湧入逾萬名支持者，韓國瑜未與蘇清泉一起進場，但韓一上台，百餘名支持者一哄而上，擠在台上拍照、直播，還有支持者高喊「總統好！」場面險些失控。

韓國瑜說，屏東縣、嘉義縣民進黨長期執政，卻成全台倒數一、二名的窮縣，大家須思考，過去是否做錯決定？投錯了人？

蘇清泉說，此次縣長選舉非關藍綠，縣長潘孟安好的施政他會延續，做不夠的他來補強，他引用韓國瑜金句「票投蘇清泉，屏東就會賺大錢」。周春米的造勢場子湧進約五千多人，蘇貞昌說，中央核定東港多項漁業基礎建設，周春米爭取交通、醫療資源，照顧校園環境，重視婦女保護，屏東出女縣長正是時候。

「屏東要進步，不要走回頭路！」縣長潘孟安說，這幾年謝謝中央支持，協助地方建設。周春米說，「我屏東、我驕傲」這幾年成為屏東人共同經驗，將為屏東交通、醫療、教育出一分力。