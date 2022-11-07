被爆時指緊扣人妻 陳時中競辦怒批抹黑 要求撤照道歉

台北市議員徐巧芯說，民進黨台北市長陳時中和女性十指緊扣，令人觀感不佳。(取材自徐巧芯臉書)

北市議員徐巧芯昨晚在臉書 上貼出一張民進黨候選人陳時中 的照片，清楚拍到陳時中與北市聯醫李姓女副院長牽手，李的丈夫也在，徐巧芯發文寫下「時指緊扣」。陳時中競選辦公室譴責看圖說故事，要求蔣陣營撤除照片並對相關人士道歉。

徐巧芯說，10月6日晚間，頂級粵式餐廳「喆園」，用餐的包廂是喆園最大的VIP「喆園廳」，一晚低消要價8萬。陳時中狀態或許是微醺吧，一直摟著李、握著她的手，一直到幕僚催促才依依不捨離去。白話文就是傳說中的「鹹豬手」啦。

徐巧芯受訪說明貼出照片的動機，她說，陳時中對女性做這個動作很不妥，是鹹豬手的行為。她說，目前她只貼出一張。據她瞭解，這名被牽手的女性是聯醫牙醫的主管，且身旁站的男性，就是對方的先生。「她先生在現場，你（陳時中）跟人家吃飯，喝醉就牽女生，令人觀感不舒服。」

陳時中競辦表示，當晚陳時中受邀參與友人餐敘，照片中的人物為仁愛醫院丁金聰副院長夫婦等人，批評徐巧芯等人透過抹黑挽救選情、看圖說故事，要求蔣陣營應立刻撤除照片並對相關人士道歉。

陳時中競總表示，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，抹黑陳時中與選舉無關的民眾，難道蔣萬安選情已岌岌可危至此？需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他候選人？蔣萬安所謂的矽谷 經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？