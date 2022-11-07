新聞評論／派系寄生綠營 蔡終結黑金喊給誰聽

民進黨主席蔡英文（中）領軍宣示「終結黑金、贏回正義」，在宜蘭、苗栗、南投等地大打「反黑金」。(取材自民進黨直播)

民進黨 主席蔡英文 以「終結黑金，贏回正義」記者會，作為地方選舉最後攻防戰的起手式。蔡英文說，黑金跟地方派系政治是台灣民主深化必須嚴肅面對的挑戰。壯哉斯言！民進黨每次選戰必祭「終結黑金」牌，喊了幾十年未奏效，不是因為黑金勢力強大，而是在執政當局庇蔭下，黑金與地方派系化身成「民主大老」。民進黨改革不從自己作起，「終結黑金」只是自欺欺人的選戰伎倆，徒惹人訕笑。

在台灣地方政治發展史上，黑金與地方派系最猖狂的年代，就屬民進黨最推崇的「民主先生」李登輝主政時代，他也因此有「黑金教父」的封號。李登輝一方面推動國會全面改選，另一方面也藉地方派系與黑金力量鞏固本土派支持，甚至以奶水論滋養民進黨，逐步削弱國民黨 內挑戰力量。拜李登輝之賜，國民黨幾度分裂，造就民進黨繼承「本土主流力量」，成為取得政權的關鍵。

黑金和地方派系生生不息，得力於執政當局的妥協與恩庇。國民黨多次分裂，派系跟著連宋陣營各立山頭；民進黨執政後，地方山頭再度發生質變，有人投靠綠營變身「民主新貴」。最明顯的例子，就是嘉義的「明文決定」，陳明文從林派頭頭倒戈到曾振農陣營，再吃掉曾陣營一起倒向民進黨，如今已成民進黨最紅的「英系大老」。陳明文栽培的大弟子洪耀福，更是蔡英文得力心腹；放眼台灣派系人物，誰比得上他們既富且貴？

幾十年政權興替，國民黨傳統派系幾乎凋零殆盡，代之而起的卻是綠營新派系當道。例如，高雄的海派吃下整個謝系人馬，成為民進黨一大派系。綠營的派系之爭，更屢屢從地方殺到中央，高雄海派和菊系之爭，即延伸至內政部長徐國勇和警政署前署長陳家欽的權鬥。新地方派系權鬥和民進黨難以切割，因為執政才有資源分配；地方派系與黑金資源之爭，當然屬於獨霸天下的民進黨，而非被清算得一貧如洗的國民黨。

這次國民黨不惜得罪全國正副議長，以「排黑」之名拒絕苗栗鍾東錦的提名。國民黨並非不了解鍾東錦的實力，也明白可能讓苗栗陷於變天風險，但終究決定壯士斷腕。儘管如此，民進黨仍繼續扣國民黨「黑金」帽子，抓不到候選人黑資料，就拚命往「前任」或「家族」身上找，卻假裝沒看見黑金就在自己身邊。蔡英文欽封民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵為反黑金戰將，時代力量前立委黃國昌卻指江聰淵是黑道的好兄弟，並以「捍衛陳定南反黑道治縣」精神，質疑「反黑金、反貪腐」到底還是不是民進黨的價值，民進黨即難以回應。

更諷刺的是，就在蔡英文高呼反黑金之時，卻爆出警界高層與黑道在豪宅招待所密會的醜聞。儘管徐國勇下令調查，仍釐不清黑道與警界的糾葛關係。可議的是，近年黑道出身的派系人士漂白成綠營新貴，警界要伺候當年取締對象，風氣之濁惡，基層早已怨聲載道。去年松山分局之亂，讓民進黨台北市黨部「黑影幢幢」現象曝光，也說明「黑金變富貴」現象，已堂堂「寄生綠營」。民進黨還敢以「終結黑金」之名打擊選舉對手，根本是在考驗選民智商。

最有能力改革黑金的，就是權力一把抓的執政當局。但是民進黨曾經自豪的「清廉、勤政、愛鄉土」已逝，倒是綠營高官親族吃香喝辣的消息不絕於耳，不讓陳水扁貪瀆專美於前。這次檢調警行政介入選戰的作法相當離譜，卻不見民進黨內有任何自省，讓台灣政治「向下沉淪」，這才是民眾最痛心疾首之處。