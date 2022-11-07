竹市選戰 柯批綠動用國家機器「整桌捧去」打到沒品

民眾黨主席柯文哲（中）6日陪新竹市長候選人高虹安（右）掃街。(記者許正宏／攝影)

新竹市長選舉激戰，民眾黨主席、台北市長柯文哲 昨批評，民進黨 比國民黨 還黑，民進黨不僅是「整碗捧去」而是「整桌捧去」；民進黨動用國家機器亂打一通，「新竹市的選舉已經打到沒品，資策會、經濟部出來，然後檢調、側翼接著，這個打不行，再換一個打」，嚴重破壞文官制度，把國家機器變成政治選舉的工具。

民眾黨候選人高虹安聘男友擔任立院公費助理一事，昨再成藍綠白交鋒焦點。民眾黨也舉行記者會，直指宛如台灣版「文革」。國民黨候選人林耕仁則提出六點聲明反駁，指這樣的惡意指控，只是想轉移焦點，甚至把他「抹綠」進行選舉操作。

林耕仁表示，該案是辦公室內部「吹哨者」直接與他服務團隊接觸，高恐已涉犯貪汙治罪條例罪嫌，自屬可受公評之事；有關高虹安辦公室的通訊錄、健保扣繳明細、加班費請領資料，均是高虹安國會辦公室留存資料，根本沒有所謂只有國家機器才能掌握的情形，且公開資料時，已完全隱蔽諸如助理的姓名、薪資等個資。

林耕仁還指出 ，該名前助理未在立院投保健保，疑似為在外有專職的兼職助理，卻每月領取超過40小時以上加班費，已違背常理，這些全都是對高虹安公領域的質疑，無涉私領域；依個資法，為增進公共利益必要的特定目的，得以搜集與利用，無須事前告知當事人。

至於前天與高雄市前市長韓國瑜合體造勢，是否信心大增？林耕仁說，韓國瑜「不顧威脅」幫他站台鼓舞，相信所有支持者都會信心大增。「宅神」朱學恒為高虹安抱不平，揚言誰幫林耕仁站台，見一個打一個，國民黨主席朱立倫昨表示，「大家都不怕被打」，都會全力支持國民黨提名的同志。

高虹安昨在柯文哲陪同下參拜廟宇、掃街。對林耕仁前天找韓國瑜站台，激動哽咽不滿新竹「鄉下說」，柯文哲說「不要表演過頭」。

至於民進黨立院黨團總召柯建銘稱高虹安喊出「選人不選黨」是在切割民眾黨，柯文哲則把高虹安選市長一戰當作角逐總統大位的墊腳石，柯文哲回應說，「想太多，那柯建銘要把（民進黨候選人）沈慧虹當作什麼？傀儡嗎？」

高虹安說，最近棄保、藍白合議題引人熱議，她前天是說，新竹市民比較傾向看候選人的特質，市民比較會用「選人不選黨」這種方式選擇候選人，柯建銘不需要扭曲。

沈慧虹昨出席聯電集團創辦人曹興誠專題演講，針對台北市長候選人陳時中辯論質疑藍白交易「新竹換台北」，沈說新竹市民不會接受城市前途被操作政治交換。對韓國瑜說「新竹苦人多」，沈也表示，國民黨想要複製四年前高雄那一套，把新竹批評得一文不值，眼睛雪亮的新竹人不會相信這種話術。