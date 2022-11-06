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台北市長辯論 35%認蔣萬安表現最好

記者鄭媁／台北7日電
台北市長候選人，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊，受媒體之邀5日在台北國際會議中心參加電視辯論。（記者林俊良／攝影）
台北市長候選人，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊，受媒體之邀5日在台北國際會議中心參加電視辯論。（記者林俊良／攝影）

台北市長候選人電視辯論會5日落幕，根據TVBS公布民調指出，對於三名候選人在電視辯論會上的表現，有35%認為國民黨候選人蔣萬安的表現最好，28%則認為民進黨候選人陳時中表現最好，19%認為是無黨籍候選人黃珊珊，另外有18%則認為難以判斷。

中廣與蓋洛普公司5日晚也發布一份即時民調，顯示蔣萬安獲28.5％支持、陳時中20.18％、黃珊珊16.02％。無黨籍候選人黃珊珊6日被問及此民調看法時說，5日就可以做出民調，蠻匪夷所思，不過是蓋洛普做的民調就不太意外。

TVBS民調中心指出，5日於辯論會結束後，4時開始進行電話訪問，調查結果顯示，有39%市民有收看或收聽電視辯論會，61%沒有收看；以台北市20歲以上人口數估計，約有81萬台北市選民收視。

20天後即將投票，民調指出，有84%台北市民表示會去投票（63%一定會，21%可能會），4%不一定，11%則表示不會去投票。以上次台北市長選舉的民調投票意願與實際投票率推估，預測本次選舉投票率約為63%，略低於上屆選舉的實際投票率（65.95%），預估將有132萬選民出門投票。

此次民調結果顯示，蔣萬安支持度為35%，較10月30日調查結果略降2百分點，陳時中支持度26%，略降1個百分點，兩人差距9個百分點，維持一成左右；黃珊珊支持度則為20%，也略微減少1個百分點，未決定比例略增4個百分點至18%。

中廣與蓋洛普公司的民調也統計，國民黨候選人蔣萬安辯論會獲72.04分，評價第一、無黨候選人黃珊珊獲69.08分、民進黨陳時中獲68.14分居末。

黃珊珊6日在「偉大市民向前騎」活動時受訪，對於這份即時民調，她說，「現在民調電話有多難打，不知道5日就可以做出民調，也蠻匪夷所思，不過，若是蓋洛普做的民調，就不太意外，接下來還會有很多單位做民調，大家再看吧！」她還說，5日網路上，TVBS與三立電視台底下也都有很多評論，怎麼會與中廣這份民調差這麼多。

民調 投票 陳時中

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