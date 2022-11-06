新聞評論／棄保若互傷 攻防反成綠色黨國幫凶

此次縣市長選戰，若干關鍵選區出現「三腳督」甚或「多腳督」情勢，「策略性投票」下的選票流向和競合，極可能成為影響勝負關鍵。因此近來關於「藍白合作」或「棄保」的聲音不絕於耳，讓相關選情更添變數。

蔡政府行政濫權，甚至將黑手伸進司法、檢調以及各獨立機關，侵害民主根基甚深；這是如今「討厭民進黨 」再度成為「全民最大黨」的主要原因。但從個別政黨實力來看，手握權、錢的民進黨仍然占據絕對優勢，在野的國民黨 、民眾黨難以抗衡。因此，許多民眾對於藍白陣營共同對抗民進黨抱持期待。

從此次選戰的過程中，亦可看出藍白陣營在若干重要議題攻防上矛頭一致。例如對疫苗採購黑幕重重的質疑、對民進黨全黨挺林智堅論文抄襲的批評，或者對於「獨立機關不獨立」的種種事實揭發，藍白有志一同；而對於一些蔡政府以國家資源介入選戰的議題，也可見藍白陣營間相對克制，避免成為綠色黨國打擊政敵的幫凶。

例如桃園市長選戰裡，民進黨結合農委會，指控國民黨市長候選人張善政 過去受託的報告涉嫌抄襲；對此，民眾黨桃園市長候選人賴香伶雖要求張善政說明，但在張充分說明後，即持肯定態度，並未見獵心喜；民眾黨新竹市長候選人高虹安，在被指控博士論文抄襲、資策會兼職等事件時，張善政和國民黨台北市長候選人蔣萬安，也都對民進黨以國家機器介入選戰加以譴責，並未隨之起舞。

賴香伶、張善政和蔣萬安的這些作為，並非有計畫的「藍白合作」，而是基於是非價值的立場，因此獲得民眾肯定。同時，這也是具體回應「討厭民進黨才是最大黨」的主流民意，反對蔡政府濫用行政資源；至於最後是否帶來棄保效應，只能由下而上，交由選民決定。

不過，隨著選舉日近，對選情存在焦慮與危機感的藍白陣營，已頻頻出現棄保聲音。如民眾黨主席柯文哲10月中旬即喊話「陳時中不會當選，票投黃珊珊」；中廣董事長趙少康之前也建議國民黨「用新竹換台北」。這類聲音雖難避免，但政黨領袖或政治人物如此呼籲，卻容易讓選民認為合作或棄保是權力交換、政治分贓，而適得其反。

另一方面，新竹市選戰，因國民黨候選人林耕仁也以助理聘用案「打高」，幾成藍白火併，民進黨或將漁翁得利。誠然，高虹安助理聘用是否合法，並非不能質疑，但從先前論文抄襲到未報備即兼職、出國等指控，都顯見政治操作；而助理案甫經檢舉，調查局馬上立案調查，還洩漏案情與個資給特定媒體，與先前幾案操作模式一致，因此國民黨更要小心，別在無意間成了國家機器濫權的幫凶。

事實上，「討厭民進黨」既是「全民最大黨」，主流民意就對「下架民進黨」期盼殷切，但藍白陣營都不免站在本位主義看待相關議題，遇到攸關自身政黨利益時，便會把極大化自己的政治權力放在首要考量，從而給民進黨各個擊破機會，最後的結果，可能就是親痛仇快，不但下架不了民進黨，反而讓藍白力量彼此損耗、相互抵銷。

今年九合一選戰，可說是2024總統大選的試金石；如若藍白政黨無法在議題攻防上站穩是非價值的立場，也無法認清在野陣營的大目標究竟為何，只是從自己的權力角度出發，所謂的合作只能是在自己旗幟下合作，所謂的棄保只能是棄你保我，則不僅在這場選戰可能兩敗俱傷，要在總統、立委大選下架失政的民進黨，更是緣木求魚。