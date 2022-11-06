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北市選戰三腳督 大數據：綠白可能棄保

台灣新聞組／台北6日電
台北市長選戰電視辯論5日登場，三位候選人蔣萬安（左起）、陳時中、黃珊珊同場交鋒。(圖：主辦單位提供)
台北市長選戰電視辯論5日登場，三位候選人蔣萬安（左起）、陳時中、黃珊珊同場交鋒。(圖：主辦單位提供)

台北市長電視辯論會昨天登場，對於藍綠白候選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊表現，銘傳大學廣電系主任杜聖聰說，三人都是訴諸基本盤，各自號召支持者歸隊，但辯論後從最新大數據分析，發現藍白或藍綠間的各自支持者幾乎互不相關，反倒是綠白間的支持者有微幅流動，「未來若有棄保效應，比較可能發生在綠白之間」。

文化大學廣告系主任鈕則勳指出，陳時中的策略「七分打柯、三分打蔣」，可能忘了真正對手是誰；蔣萬安神色自若，提出全方位政策，選情倒吃甘蔗；黃珊珊左右開弓，避免被棄，確實也達到目的。鈕則勳指黃珊珊守住了「最熟市政」的形象設定，北市格局仍是三強鼎立，棄保不會發生。

中山大學政治系教授廖達琪說，蔣、陳看起來要邊緣化黃，且陳時中主攻台北市長柯文哲施政，而非黃珊珊，但黃在這次辯論會並未如外界認為被邊緣化。陳雖然有一定的基本盤，但表現可能讓中間選民失望，反而黃是加分，至於蔣表現則中規中矩。

杜聖聰認為，總結三人在今日辯論會的表現，很明顯都是訴諸基本盤，主打議題也回歸公共政策，沒有誰輸誰贏，各自既有支持者歸位。僅剩三個星期的台北市長選戰，比的將會是誰犯錯比較少；至於外界關注棄保的問題，恐怕將會存在於綠白之間。

特別是防疫政策仍是整場辯論焦點，蔣萬安一開始的「防疫七問」，包括3+11沒會議紀錄、疫苗採購、放任黑心快篩、高端第二期臨床試驗找中資企業、落跑部長等，要求陳時中給人民一個答案；黃珊珊也暗指陳時中擋疫苗，她不會原諒擋疫苗的人。陳時中最後在結論時放軟致歉，「我不是一個冷血的人。生離死別，誰能不痛？」

另外，民進黨前立委林濁水指出，辯論很驚喜，三人都認真回答抗中保台，沒人敢當假議題，但蔣、陳竟攻守易位，值得民進黨警惕。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，三人都是防守型辯論，不約而同盡量避免談論高敏感性的政治議題，如國家認同、省籍、族群等，就算一度觸及到，也都快速迴避。

陳時中 疫苗 防疫

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