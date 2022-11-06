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北市長辯論會 談抗中 蔣萬安批陳時中「雙標」

台灣新聞組／台北6日電
台北市長候選人辯論重點。(製表／潘才鉉、楊正海)
台北市長候選人辯論重點。(製表／潘才鉉、楊正海)

台北市長電視辯論仍不離「抗中牌」，民進黨候選人陳時中點名對手蔣萬安、黃珊珊表態兩岸關係，結果被兩人反將一軍；蔣萬安反批，民進黨始終是「綠能你不能，始終雙標」、「綠共一家親，所言不假」；黃珊珊則說，蔡英文總統才說期待解封後恢復兩岸人民交流，陳立刻說不會續辦雙城論壇，是在打臉蔡總統嗎？

辯論會上，三立記者提問，中共20大後，對台政策轉趨強硬，是否支持被中國統一？若當選後，會續辦雙城論壇？陳時中回應，當台北市長就是民防指揮官，有注意到民防人員縮減中，要更重視心態來看待民防；台北市長柯文哲稱悠遊卡要發行到上海，卻只看到五星旗在北市遊行。

陳時中強調，兩岸關係當然是否定被統一，台灣是主權獨立國家，名字是中華民國，「這就是我們的ＤＮＡ」，他反對任何人破壞台灣民主自由，首都市長尤其重要，一定要向國際傳達正確訊息。

陳時中最後反問蔣、黃，「共軍軍演繞台，前總統馬英九說兩岸互不隸屬是空話；柯文哲說要左右逢源，你們認同嗎？為何從來不敢表態？為何對兩岸關係如此敏感？」

蔣萬安先說，民進黨一到選舉就提「抗中保台」，但根本是嘴巴說，實際上根本保不了台。蔣萬安指出，民進黨談到兩岸問題，始終是「綠能你不能，始終雙標」；一邊出征在中國工作藝人是親中賣台，另一面卻看到桃園市長候選人鄭運鵬用中國台灣身分大賺人民幣，民進黨全面禁聲。當特斯拉執行長馬斯克提到台灣未來可以做特別行政區，當然捍衛主權到底，陳時中卻說可以進一步討論看看，有何可以再討論？蔣諷刺說，「難怪網友說綠共一家親，所言不假。」

黃珊珊也補刀說，陳時中喊不續辦雙城論壇，「蔡總統雙十國慶，才說期待兩岸邊境解封後，能恢復兩岸人民交流，你立刻就說不會續辦，是在打臉蔡總統嗎？」

黃珊珊表示，藍綠惡鬥昨天上演電視實境秀，國民黨、民進黨輪流喊棄保，但在民主社會中，每個人都是自由的，市民不藍也不綠，都是被意識形態操弄才會陷入藍綠不共戴天的立場，台北市中間選民已形成新板塊，未來當市長必會維持非藍非綠的新戰區，否則若將台北交回兩大黨，「絕對是一場新的災難」。

台北市長選戰唯一的一場電視辯論，三強交鋒深受各界關注。(記者林俊良／攝影)
台北市長選戰唯一的一場電視辯論，三強交鋒深受各界關注。(記者林俊良／攝影)

陳時中 民進黨 綠能

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