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談抗疫「不原諒擋疫苗」 蔣萬安、黃珊珊夾擊陳時中

台灣新聞組／台北6日電

台北市長選舉電視辯論會昨天登場，民進黨候選人陳時中全場遭到國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊夾擊，在防疫上蔣萬安提出「防疫七問」，黃珊珊也說「不會原諒擋疫苗的人」。

第一位申論的蔣萬安，一上場就將矛頭對準陳時中，他率先拋出「防疫七問」質疑說，為什麼「3+11」沒有會議紀錄、疫苗採購封存30年、民間採購國際疫苗受阻、黑心快篩流入市面，小吃店去標得衛福部16億的快篩標案、高端第二期臨床委託中資參與、疫情高峰辭指揮官職務投身選舉？

陳時中趁著申論的機會回擊表示，「這些問題不是都問過了？你又來了！」一直問這些問題，裝睡的人叫不醒，聽得他感慨很多，同樣的問題同樣的回答，「如果你要當市長，一個問題問一次還沒辦法了解，問兩次應該要明白，問三次就多餘了」。

輪到黃珊珊申論時，一樣將砲口指向陳時中；她說，在人民最恐慌的時刻，要口罩、疫苗快篩都沒有，相信大多數的台灣人民永遠都不會原諒，「我也不會原諒你」。陳時中辯論會後說，黃珊珊說不會原諒擋疫苗的人，「那她要去怪中國大陸啊」。

陳時中也主動拋出棄保議題，像是「新竹換台北」、柯文哲會不會在關鍵時刻切割黃珊珊？蔣萬安回稱，嘴巴最常講棄保的人，心中才真的是在意棄保的人；黃珊珊則強調，感謝柯文哲邀她擔任副市長，並說北市早已超越藍綠，要推倒「藍綠高牆」。

辯論會後，陳時中、黃珊珊、蔣萬安都稱要留給市民打分數，台北市長柯文哲表示，黃珊珊還是對市政比較熟，從觀察網路評分，認為明顯是黃珊珊贏很多，這是「預料中的事。

陳時中 疫苗 防疫

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