漢子禿子輔選合體 侯友宜韓國瑜破除心結

新北市長侯友宜（左五）與高雄市前市長韓國瑜（左四）5日輔選同台，破除心結。(記者李定宇／攝影)

九合一選戰倒數20天，高雄市前市長韓國瑜 昨天兩場輔選都備受關注，上午先和新北市長侯友宜 合體，「禿子」、「漢子」合體，被視為破除「侯韓心結」；晚間國民黨 「桃竹竹區聯合造勢」，韓國瑜壓軸登場，為黨籍候選人林耕仁、楊文科站台，將氣氛炒到最高點。

不過，昨晚新竹造勢雖名為「桃竹竹區聯合造勢」，卻不見張善政人影。張善政競辦表示，因另有桃園選舉行程，分身乏術，沒能再度合體。

昨上午侯友宜出席新北市中和區議員邱烽堯造勢活動，致詞結束後卻未隨即離開，反而在台上等韓國瑜到場，主持人還開玩笑說，「韓國瑜還在找停車位」，現場並為了等待加碼多唱一首「團結就是力量」，韓國瑜隨後抵達與侯友宜同台後，兩人熱情相擁，展現團結氣勢。

侯友宜接過麥克風說「我都要走了你知道嗎？韓先生怎麼這麼慢。」台下觀眾哈哈大笑，他隨後又補了句「我等等還有下一場，先讓我把話講完，就把場子、棒子交給韓國瑜」。

韓侯合體引起熱議，昨晚國民黨舉辦「點亮同心共創未來」聯合造勢，是今年市長選戰藍綠白三陣營最大一場造勢，一萬張座椅陸續坐滿，韓國瑜壓軸現身，把氣氛炒熱到最高點。

林耕仁致詞時情緒高亢，強調自己一定要拚下去，「台北人說我是鄉下人我沒有意見，但不能接受說新竹人是鄉下人」。韓國瑜見狀拿著手帕給林耕仁擦淚，致詞時則劍指執政的民進黨，政治人物手上有權力，卻沒照顧人民，相信蔡總統不會貪汙，但旁邊一大堆貪官汙吏，連李遠哲也說民進黨貪汙腐敗愈來愈嚴重，台灣人民需要清廉、正派、有效率的政府。

韓國瑜還重現金句「莫忘世上苦人多」，新竹中低收入和身心障礙者，有三萬人過得很辛苦，「新竹市長林耕仁，新竹再也無苦人」，肯定林耕仁一定最照顧市民。對「宅神」朱學恒開直播嗆聲「誰幫林耕仁站台，站一個、打一個」，韓國瑜也意有所指提到，「站在林耕仁旁邊好嚇人啊」，台灣民主選舉怎麼變這樣。

竹市藍營人士觀察，韓流氛圍雖不若2018，但仍有不少「鋼鐵韓粉」，昨晚是四年來韓國瑜首度到竹市造勢，合體拉抬林耕仁聲勢、喚回正藍軍，宣示作用大於實質意義。就是希望藍營支持者不要輕易被民眾黨分化。