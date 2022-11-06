我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

漢子禿子輔選合體 侯友宜韓國瑜破除心結

台灣新聞組／新竹6日電
新北市長侯友宜（左五）與高雄市前市長韓國瑜（左四）5日輔選同台，破除心結。(記者李定宇／攝影)
新北市長侯友宜（左五）與高雄市前市長韓國瑜（左四）5日輔選同台，破除心結。(記者李定宇／攝影)

九合一選戰倒數20天，高雄市前市長韓國瑜昨天兩場輔選都備受關注，上午先和新北市長侯友宜合體，「禿子」、「漢子」合體，被視為破除「侯韓心結」；晚間國民黨「桃竹竹區聯合造勢」，韓國瑜壓軸登場，為黨籍候選人林耕仁、楊文科站台，將氣氛炒到最高點。

不過，昨晚新竹造勢雖名為「桃竹竹區聯合造勢」，卻不見張善政人影。張善政競辦表示，因另有桃園選舉行程，分身乏術，沒能再度合體。

昨上午侯友宜出席新北市中和區議員邱烽堯造勢活動，致詞結束後卻未隨即離開，反而在台上等韓國瑜到場，主持人還開玩笑說，「韓國瑜還在找停車位」，現場並為了等待加碼多唱一首「團結就是力量」，韓國瑜隨後抵達與侯友宜同台後，兩人熱情相擁，展現團結氣勢。

侯友宜接過麥克風說「我都要走了你知道嗎？韓先生怎麼這麼慢。」台下觀眾哈哈大笑，他隨後又補了句「我等等還有下一場，先讓我把話講完，就把場子、棒子交給韓國瑜」。

韓侯合體引起熱議，昨晚國民黨舉辦「點亮同心共創未來」聯合造勢，是今年市長選戰藍綠白三陣營最大一場造勢，一萬張座椅陸續坐滿，韓國瑜壓軸現身，把氣氛炒熱到最高點。

林耕仁致詞時情緒高亢，強調自己一定要拚下去，「台北人說我是鄉下人我沒有意見，但不能接受說新竹人是鄉下人」。韓國瑜見狀拿著手帕給林耕仁擦淚，致詞時則劍指執政的民進黨，政治人物手上有權力，卻沒照顧人民，相信蔡總統不會貪汙，但旁邊一大堆貪官汙吏，連李遠哲也說民進黨貪汙腐敗愈來愈嚴重，台灣人民需要清廉、正派、有效率的政府。

韓國瑜還重現金句「莫忘世上苦人多」，新竹中低收入和身心障礙者，有三萬人過得很辛苦，「新竹市長林耕仁，新竹再也無苦人」，肯定林耕仁一定最照顧市民。對「宅神」朱學恒開直播嗆聲「誰幫林耕仁站台，站一個、打一個」，韓國瑜也意有所指提到，「站在林耕仁旁邊好嚇人啊」，台灣民主選舉怎麼變這樣。

竹市藍營人士觀察，韓流氛圍雖不若2018，但仍有不少「鋼鐵韓粉」，昨晚是四年來韓國瑜首度到竹市造勢，合體拉抬林耕仁聲勢、喚回正藍軍，宣示作用大於實質意義。就是希望藍營支持者不要輕易被民眾黨分化。

韓國瑜 侯友宜 國民黨

上一則

談抗疫「不原諒擋疫苗」 蔣萬安、黃珊珊夾擊陳時中

下一則

新聞評論／棄保若互傷 攻防反成綠色黨國幫凶

延伸閱讀

侯友宜高屏站台 蔡英文12度輔選林佳龍

侯友宜高屏站台 蔡英文12度輔選林佳龍
打高虹安資料是柯建銘餵的？柯文哲：政壇待久就知怎回事

打高虹安資料是柯建銘餵的？柯文哲：政壇待久就知怎回事
韓國瑜、張善政首度合體 金句連發讚張是諸葛亮

韓國瑜、張善政首度合體 金句連發讚張是諸葛亮
韓國瑜趕場輔選 未正面回應是否投入2024大選

韓國瑜趕場輔選 未正面回應是否投入2024大選

熱門新聞

檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39
網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵