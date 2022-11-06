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同台韓國瑜 侯友宜拉近與藍營距離

記者 李定宇、潘才鉉、張裕珍、鄭國樑

新北市長侯友宜昨出席新北市中和區議員邱烽堯造勢活動，致詞結束後，他未離開，反而在台上等了五分鐘，等待高雄市前市長韓國瑜到場。現場為此加碼多唱一首「團結就是力量」，韓國瑜抵達後，兩人熱情相擁，侯友宜接過麥克風笑說，「我都要走了你知道嗎？韓先生怎麼這麼慢？」底下哄堂大笑，「禿子」與「探子」合體，象徵式破除「侯韓心結」，卻各有盤算。

韓國瑜近日經常到新北市為各國民黨議員候選人輔選，但都與新北市長侯友宜巧妙錯開時間，兩人遲未同台，也引發外界猜測「侯韓心結」。

侯友宜長期與國民黨務切割，對黨內事務表現不沾鍋。對侯而言，目前的光環、聲量，似已不需要韓國瑜加持，加上兩人風格、路線都不同，且韓容易被攻擊「落跑選總統」，這是侯近來最想避免的話題。

韓侯合體選在邱烽堯場子。一來是邱的父親邱垂益在韓國瑜離開政壇的期間，當上中和市長，還曾邀請韓國瑜當任其副市長，兩人相互扶持的兄弟情不言可喻，不難理解會選在邱烽堯的場，與侯友宜同框創造話題。

此外，九合一大選被視為總統大選前哨戰，藍營人選中，侯友宜聲望高。但若要挑戰總統大位，位除了獲得中間選民支持，黨內基本盤也是侯友宜必須考量重要因素。韓國瑜仍有一群死忠深藍粉絲追隨，若持續「切割韓國瑜」，勢必影響2024得票數，如今與韓國瑜同台，除了能獲得韓粉青睞，也拉近與國民黨距離。

韓侯合體後，韓國瑜昨晚現身輔選國民黨新竹候選人林耕仁，引起韓粉暴動，在地藍營一吐連月來被「邊緣」怨氣。不過，黨政人士透露，韓國瑜全程未批民眾黨候選人高虹安，將被解讀替林站台「只是還人情」。這場加持是否瓜分高虹安票源、使藍票回流，動搖新竹藍綠白版圖，恐是宣示作用大於實質意義。

韓國瑜 侯友宜 國民黨

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