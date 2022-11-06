桃園「鄭績」壓力在前 中間選民是勝出關鍵

本報系聯合報最新民調 結果，國民黨 桃園市長候選人張善政 支持度超過民進黨對手鄭運鵬6個百分點，民眾黨賴香伶和無黨籍鄭寶清則各取得4%，呈「兩大兩小」局面，張善政看似暫時領先，但以桃園市長鄭文燦經營8年地方實力，民調拉鋸未超過10%恐怕都危險，贏過兩位數才是安全距離，如何爭取中間選民將成為勝出關鍵。

桃園市長鄭文燦八年任期，外界多認為藍、綠板塊已改變，但去年四大公投，當民進黨政府在全國守住「四個不同意」，桃園「四個都同意」，卻顯示有一批中間選民不願對「鄭績」埋單。

張善政參選之初因空降掀爭議，但在議長邱奕勝等地方人士全力輔選後，已順利掌握藍營樁腳、凝聚基本盤。10月舉辦兩場大造勢，參與人數都破萬，也讓國民黨對收復桃園相對樂觀。

不過，鄭文燦2014年民調雖輸，最後卻能勝選，加上執政8年累積實力，也讓綠營雖經歷林智堅論文抄襲案、陣前陣前換將一度陷入苦戰，但靠著鄭文燦帶鄭運鵬勤跑基層，綠營喊出「疼惜鄭文燦、票投鄭運鵬」，強打鄭文燦執政8年政績，讓藍營備感壓力。

綠營近期主推台積電1奈米晶圓廠可能將落腳龍潭的「建設牌」，和張善政「科技人設」正面交鋒，爭取科技業人口選票，擾動藍營優勢的南桃園選情。本周再猛攻張善政擔任「統派政黨」顧問、農委會研究案接連發動攻勢。

藍營雖踢爆鄭運鵬早年「自稱中國台灣」、「赴陸賺人民幣」，雙方攻詰，但僅能鞏固基本盤，不利爭取中間選民，難以吸引年輕人。

以過去兩次桃園市長選舉分析，2014年正文燦得票率51%、吳志揚47.97%；2018年，鄭文燦得票率53.46%、陳學聖39.42%。因此，這次桃園選戰四角督，張善政得票率若拿到43%已是天花板；鄭運鵬不如鄭文燦強，天花板也在43%，雙方差距小，最後輸贏就在3個百分點內。