聯合報最新民調 桃園張善政36%領先 鄭運鵬30%

桃園市長選戰，由候選人張善政（左起）、鄭運鵬、賴香伶和鄭寶清四人競逐。(本報資料照片)

本報系聯合報最新桃園市長選情調查發現，藍營目前略居上風，國民黨候選人張善政 以3成6支持度領先民進黨候選人鄭運鵬的3成，雙方差距6個百分點；看好度方面，3成5選民認為張善政能讓藍營在桃園重新執政，2成6認為鄭運鵬接棒機會較大。

桃園市長選戰四人角逐，除了陣前換將的民進黨鄭運鵬、國民黨張善政、民眾黨賴香伶，還有脫黨參選的無黨籍鄭寶清。

調查發現，如果明天投票 ，國民黨張善政獲3成6選民力挺，3成屬意鄭運鵬，雙方差距6個百分點；賴香伶和鄭寶清在藍綠兩大政黨夾殺下，支持度各占4%。2成6未決定選民的支持意向，是選戰勝負關鍵。

交叉分析發現，張善政在男性和女性選民中分獲3成8及3成4的支持，支持度都比鄭運鵬多。再從年齡差異來看，鄭運鵬在40歲以下選民較獲青睞，張善政則在40至59歲選民和60歲以上選民中較占優勢。

政黨傾向差異方面，張善政獲得8成1國民黨支持者力挺，鄭運鵬則有7成8民進黨支持者擁護，藍綠基本盤大致已歸隊；至於中立選民，則是2成8挺張，2成1擁鄭，4成3仍在觀望中。

從勝選機會來看，張善政聲勢高於鄭運鵬，3成5看好張善政有機會翻轉桃園，2成6認為鄭運鵬較有贏面，3成6選民覺得選情勝負難料。

進一步分析選民投票意願，7成7桃園選民表示市長選舉會去投票；分析顯示，表示會去投票選民中，3成9支持張善政，3成4力挺鄭運鵬。

調查發現，9月中雖曾發生桃園八德運動中心羽球館天花板掉落事件，但多數選民視為單一意外事件，6成1對於鄭文燦市長任內公共工程品質給予好評，僅2成3不滿意。

張善政任職宏碁電腦接受農委會委託研究報告涉及抄襲的議題，多數也視為選舉抹黑手段，比率達4成2，僅1成7相信報告涉及抄襲，4成無意見。

相較之下，反倒是鄭運鵬對於新竹市前市長林智堅論文抄襲爭議和退選桃園的因應處理較惹爭議，3成3滿意，3成不滿意，3成7無意見，評價相當分歧。

調查也發現，桃園市因為是藍綠雙雄爭霸，棄保效應不易發酵。如果投票日前原本支持的候選人當選希望不大，已有支持對象的選民中，高達8成4表示仍會支持原本支持的候選人，僅1成1會改投其他候選人。

這次調查於11月2日至4日晚間進行，成功訪問1088位設籍桃園市的成年民眾，另有225人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點以內。