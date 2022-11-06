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北市選情╱陳時中有英系 黃珊珊邀宋家軍 蔣萬安戰力破表

記者 林麗玉

北市電視辯論會後記者會，配角也很吸睛。民進黨候選人陳時中由前副總統陳建仁陪同，英系大將莊瑞雄、管碧玲等全場盯場；無黨籍候選人黃珊珊則請出親民黨副主席張昭雄，讓人聯想到親民黨主席宋楚瑜的「宋家軍」。

與眾不同的是國民黨候選人蔣萬安沒有大咖陪同，現場只有藍營民代並肩作戰，凸顯自己才是男主角。

面對防疫仇恨值，陳時中昨天刻意放軟身段說，「我不是冷血的人，生離死別，誰能不痛？」「我沒有想要選總統，我不是柯文哲，我也不是蔣萬安，我更不是侯友宜。我只希望在我人生的最後一段公職旅程，為台北這座城市貢獻我的心力。」這一段富有感情的談話，讓很多人聯想起蔡英文總統慣用的英系文青風。

黃珊珊昨天雖然一身全白西裝，但出身橘營的色彩仍揮之不去。曾與宋楚瑜搭檔參選正副總統的張昭雄全程陪同，辯論主打缺電、水源、都市更新等人民最在乎的市政牌，不僅延續「柯市長」路線，似乎也隱含「宋主席」勤政愛民的身影。

蔣萬安昨無大咖陪同，但個人戰鬥力爆表宛如「超級賽亞人」。蔣一改溫良恭儉讓「佛系風格」，金句連發，一路狂打陳時中「你跟台北市民有仇？」「綠共一家親，所言不假」，頗受網友好評；尤其民進黨過去擅長的「抗中保台」被蔣反手扣殺，原本以為是做球，沒想到這一球硬生生打回陳時中臉上。

陳時中 民進黨 國民黨

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