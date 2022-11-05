高端過關為陳時中解套？柯文哲：醫學史會記上一筆

台北市長柯文哲5日表示，高端將來在台灣醫學史上會被記上一筆。圖為柯文哲5日出席社子國小120周年校慶。(記者林麗玉／攝影)

年底選戰倒數21天，食藥署日前通過高端疫苗 符合疫苗保護效益，外界質疑，這是在幫民進黨北市長候選人陳時中 解套？台北市長柯文哲 今天表示，「高端將來在台灣醫學史上會被記上一筆，搞到後面，變股票操作，高端是一個不好的標誌。」

柯也批陳時中，檢討新冠疫情的疫苗政策亂七八糟，從一開始沒有買，再來護航高端、阻擋BNT，還有分配疫苗過程太多政治小動作，他覺得原本醫療部門在台灣各部門當中是最好的，不過陳時中當主管的那一段期間，「就是典型的政治凌駕專業，這是不好的示範。」

柯文哲今天上午出席社子國小120周年校慶，媒體問及此時高端通過保護效益，是否在幫陳時中解套？柯文哲說，他原則上還是尊重專家會議，但高端這件事情，若檢討新冠疫情的疫苗政策，根本亂七八糟，一開始沒有買、護航高端、阻擋BNT，分配過程太多政治小動作，原本醫療部門在台灣各部門當中最好，因為100多年來最多人才在醫療部門，不過陳時中當主管那段期間，就是典型政治凌駕專業。

柯文哲也嘆，高端這種事情，將來在台灣醫學史上會被記上一筆，因一開始台灣沒有疫苗將高端設計為國家的戰備疫苗，這他可以同意，不過搞到後面，變股票的操作、高高低低，過程實在是....醫療部門一直是台灣政府部門最好的，不過高端是一個不好的標誌。