我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

高端過關為陳時中解套？柯文哲：醫學史會記上一筆

記者林麗玉／台北5日電
台北市長柯文哲5日表示，高端將來在台灣醫學史上會被記上一筆。圖為柯文哲5日出席社子國小120周年校慶。(記者林麗玉／攝影)
台北市長柯文哲5日表示，高端將來在台灣醫學史上會被記上一筆。圖為柯文哲5日出席社子國小120周年校慶。(記者林麗玉／攝影)

年底選戰倒數21天，食藥署日前通過高端疫苗符合疫苗保護效益，外界質疑，這是在幫民進黨北市長候選人陳時中解套？台北市長柯文哲今天表示，「高端將來在台灣醫學史上會被記上一筆，搞到後面，變股票操作，高端是一個不好的標誌。」

柯也批陳時中，檢討新冠疫情的疫苗政策亂七八糟，從一開始沒有買，再來護航高端、阻擋BNT，還有分配疫苗過程太多政治小動作，他覺得原本醫療部門在台灣各部門當中是最好的，不過陳時中當主管的那一段期間，「就是典型的政治凌駕專業，這是不好的示範。」

柯文哲今天上午出席社子國小120周年校慶，媒體問及此時高端通過保護效益，是否在幫陳時中解套？柯文哲說，他原則上還是尊重專家會議，但高端這件事情，若檢討新冠疫情的疫苗政策，根本亂七八糟，一開始沒有買、護航高端、阻擋BNT，分配過程太多政治小動作，原本醫療部門在台灣各部門當中最好，因為100多年來最多人才在醫療部門，不過陳時中當主管那段期間，就是典型政治凌駕專業。

柯文哲也嘆，高端這種事情，將來在台灣醫學史上會被記上一筆，因一開始台灣沒有疫苗將高端設計為國家的戰備疫苗，這他可以同意，不過搞到後面，變股票的操作、高高低低，過程實在是....醫療部門一直是台灣政府部門最好的，不過高端是一個不好的標誌。

高端疫苗 陳時中 柯文哲

上一則

台中85歲年邁母親死在家 兒子深夜用輪椅載到公園棄屍

下一則

打高虹安資料是柯建銘餵的？柯文哲：政壇待久就知怎回事

延伸閱讀

高端EUA續命 藍批為陳時中選情解套

高端EUA續命 藍批為陳時中選情解套
陳時中找高端戰士宣傳 蔣萬安批操作

陳時中找高端戰士宣傳 蔣萬安批操作
教育政見座談 黃珊珊、陳時中、蔣萬安隔空交鋒

教育政見座談 黃珊珊、陳時中、蔣萬安隔空交鋒
TVBS民調 綠票源凝聚 陳時中27%支持回流 蔣萬安仍領先

TVBS民調 綠票源凝聚 陳時中27%支持回流 蔣萬安仍領先

熱門新聞

曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感