打高虹安資料是柯建銘餵的？柯文哲：政壇待久就知怎回事

柯文哲5日出席社子國小120周年校慶活動，媒體再問柯高虹安的助理男友風波。(記者林麗玉／攝影)

年底選戰倒數21天，民眾黨新竹市長候選人高虹安仍身陷男友助理風波，對於民進黨 立院黨團總召柯建銘說，林耕仁手上可能還有料可以爆；美麗島電子報董事長吳子嘉則稱，「林耕仁助理資料都是由柯建銘餵的？」台北市長柯文哲 今天說，「我跟你講，在政治上待久一點，都知道現在的局面，到底是怎麼一回事？」「林耕仁現在打選戰，國民黨 的資源恐怕沒有民進黨柯建銘的多」。

柯文哲今天出席社子國小120周年校慶活動，媒體再問柯高虹安的助理男友風波，對於高男友再度被前員工爆料，出勤紀錄非典型，柯文哲說，這他也不曉得，但助理做事是一定有做，不過好像不是每個助理都要打卡，細節他不曉得。

媒體也問柯，是否高虹安過去的發言惹到國民黨支持者？還有高雄市前市長韓國瑜今天要幫林耕仁站台，藍營最終會歸隊？柯文哲今天表示，選舉本來就是加加減減，更重要的是要看大趨勢，他覺得，不管怎麼樣，高虹安還是新竹市長的最適當人選。

對於高虹安是否已經當不成「反綠共主」？柯說，其實人就是人，會犯錯是人性，但常常台灣政治上有太多假掰的人，「我們有時候走路也會跌倒，那個看起來就是一定要四平八穩，那個看起來就是很假。」

提到柯建銘說林耕仁手上可能還有料可以爆，柯文哲今天表示，林耕仁現在打選戰，國民黨的資源恐怕沒有民進黨柯建銘的多，媒體追問，會不會邊緣化高虹安？柯說，要邊緣化一個人，就是讓她沒有聲量，你每天打高，怎麼會讓她邊緣化？

至於柯文哲前天稱理工女做事都合法？柯建銘反嗆若這樣說法台灣刑法都要改寫，柯文哲嗆，「這種東西我就不想回答，那就是典型的斷針取義、擴大解釋、然後含沙射影、血口噴人，通常我的經驗是，一直問那個問題的，就有人帶風向。」