新聞評論／頻為權貴開後門 民進黨早背棄年輕世代

本土牙醫師近來頻頻嗆聲民進黨台北市長候選人陳時中，質疑他護航波波牙醫。(取材自臉書)

蔡政府近來不斷鼓吹18歲公民權修憲複決投票，狂打青年牌。但不少民調均顯示，不論是蔡英文或綠營縣市長候選人，年輕選票都出現大幅流失現象。年輕票過去是支持綠營的主力群眾，這次為何會大量出走？關鍵就在，從林智堅 論文案到綠營政二代參政潮，加上「波波牙醫」爭議，蔡政府頻頻為權貴開後門，一再違背了青年族群最在意的「公平正義」，導致他們棄民進黨 而去。

目前20歲至40歲左右的年輕人，出生在一畢業即面臨「低薪、高房價」的失落年代，因而普遍充滿相對剝奪感。由於先天的「時不我予」之憾，因而對後天維繫制度的公平正義特別重視。他們曾對蔡政府寄予厚望，幾年來，卻失望了。

最近的「波波牙醫」問題即是一例。台灣的牙醫市場趨近飽和，教育部對牙醫系招生設下總量管制，一年僅400人。因此，大量考不上牙醫系的考生即轉赴波蘭、西班牙等歐盟國家修習，回台後通過國考並在教學醫院實習後，即能取得牙醫師資格。赴歐求學所費不貲，不少「波波」是醫界大老子女，藉此巧門繞道避開台灣入學窄門，以便繼承衣缽。

為避免衝擊牙醫市場，教育部僅給國外牙醫系學生每年50個實習名額，造成實習塞車。今年5月，立院三讀通過《醫師法》修正案，雖針對國外牙醫系學生增訂須通過「學歷甄試」方可參加國考的門檻，卻又夾帶綠營立委為首所提附帶決議，對先前赴國外求學9大地區的牙醫系生放寬實習名額限制，年底前已入學者更毋須學歷甄試，形同為特權大開後門。

據估算，台灣6年內將因此湧入2000名「波波牙醫」，不僅對本土牙醫生不公，更可能造成牙科醫療品質及市場崩壞。更可議的是，提案之一的民進黨立委賴惠員，本身即為「波媽」。這種不顧利益迴避，公然為自家子女修法自肥的做法，引發社會譁然。

「波波牙醫」牽涉的雖是小眾族群權益，卻引發年輕世代的普遍共鳴；原因是，這是複製社會階級的不公不義。修法通過時，陳時中 仍任衛福部長，但當時他未明白表態反對，更未及時擋下。直至他參選後，近日多次遭本土牙醫嗆聲，他才聲稱自己也反對附帶決議。至於他實際做了什麼，一如他擔任防疫指揮官時的大權在握而含糊其詞，投機卻不敢負責。

有綠委就此在臉書帶風向，指藍白立委也簽署附帶決議，卻栽贓給陳時中；但外界對此卸責之詞並不埋單。眼見風波影響陳時中選情，先前對此打太極的衛福部長薛瑞元只好宣布：「暫不實施」附帶決議。這顯然是緩兵之計，只想拖過選舉後伺機開放，並未認真面對問題。

陳時中不僅為權貴開後門，他的競選總部就是一幅綠權貴二代人脈圖，從司法院長、內政部長、法務部次長之女，包括其子均在競總擔任要角。對比其他毫無家世背景卻有志從政的年輕人，這些綠二代早一步踏入升官發財的先修班，亦形成強烈對比。

更遑論，在林智堅抄襲案中，其指導教授─國安局長陳明通多次發出千字文曲意維護，民進黨上下更不問是非黑白力挺；在林智堅遭台大及中華大學判定抄襲撤銷學位後，蔡英文還要黨公職力挺林智堅。這看在孜孜矻矻寫論文的年輕人眼中，他們要向誰呼喚公平正義？

面對青年票流失，蔡英文日前三度舉辦社群之夜，意圖再掀「辣台妹」催票高潮，但效果已經冷冷清清。正因民進黨所作所為不斷地背棄年輕世代，民進黨也終將被年輕世代所拋棄。