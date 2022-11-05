我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

新聞評論／頻為權貴開後門 民進黨早背棄年輕世代

聯合報社論
本土牙醫師近來頻頻嗆聲民進黨台北市長候選人陳時中，質疑他護航波波牙醫。(取材自臉書)
本土牙醫師近來頻頻嗆聲民進黨台北市長候選人陳時中，質疑他護航波波牙醫。(取材自臉書)

蔡政府近來不斷鼓吹18歲公民權修憲複決投票，狂打青年牌。但不少民調均顯示，不論是蔡英文或綠營縣市長候選人，年輕選票都出現大幅流失現象。年輕票過去是支持綠營的主力群眾，這次為何會大量出走？關鍵就在，從林智堅論文案到綠營政二代參政潮，加上「波波牙醫」爭議，蔡政府頻頻為權貴開後門，一再違背了青年族群最在意的「公平正義」，導致他們棄民進黨而去。

目前20歲至40歲左右的年輕人，出生在一畢業即面臨「低薪、高房價」的失落年代，因而普遍充滿相對剝奪感。由於先天的「時不我予」之憾，因而對後天維繫制度的公平正義特別重視。他們曾對蔡政府寄予厚望，幾年來，卻失望了。

最近的「波波牙醫」問題即是一例。台灣的牙醫市場趨近飽和，教育部對牙醫系招生設下總量管制，一年僅400人。因此，大量考不上牙醫系的考生即轉赴波蘭、西班牙等歐盟國家修習，回台後通過國考並在教學醫院實習後，即能取得牙醫師資格。赴歐求學所費不貲，不少「波波」是醫界大老子女，藉此巧門繞道避開台灣入學窄門，以便繼承衣缽。

為避免衝擊牙醫市場，教育部僅給國外牙醫系學生每年50個實習名額，造成實習塞車。今年5月，立院三讀通過《醫師法》修正案，雖針對國外牙醫系學生增訂須通過「學歷甄試」方可參加國考的門檻，卻又夾帶綠營立委為首所提附帶決議，對先前赴國外求學9大地區的牙醫系生放寬實習名額限制，年底前已入學者更毋須學歷甄試，形同為特權大開後門。

據估算，台灣6年內將因此湧入2000名「波波牙醫」，不僅對本土牙醫生不公，更可能造成牙科醫療品質及市場崩壞。更可議的是，提案之一的民進黨立委賴惠員，本身即為「波媽」。這種不顧利益迴避，公然為自家子女修法自肥的做法，引發社會譁然。

「波波牙醫」牽涉的雖是小眾族群權益，卻引發年輕世代的普遍共鳴；原因是，這是複製社會階級的不公不義。修法通過時，陳時中仍任衛福部長，但當時他未明白表態反對，更未及時擋下。直至他參選後，近日多次遭本土牙醫嗆聲，他才聲稱自己也反對附帶決議。至於他實際做了什麼，一如他擔任防疫指揮官時的大權在握而含糊其詞，投機卻不敢負責。

有綠委就此在臉書帶風向，指藍白立委也簽署附帶決議，卻栽贓給陳時中；但外界對此卸責之詞並不埋單。眼見風波影響陳時中選情，先前對此打太極的衛福部長薛瑞元只好宣布：「暫不實施」附帶決議。這顯然是緩兵之計，只想拖過選舉後伺機開放，並未認真面對問題。

陳時中不僅為權貴開後門，他的競選總部就是一幅綠權貴二代人脈圖，從司法院長、內政部長、法務部次長之女，包括其子均在競總擔任要角。對比其他毫無家世背景卻有志從政的年輕人，這些綠二代早一步踏入升官發財的先修班，亦形成強烈對比。

更遑論，在林智堅抄襲案中，其指導教授─國安局長陳明通多次發出千字文曲意維護，民進黨上下更不問是非黑白力挺；在林智堅遭台大及中華大學判定抄襲撤銷學位後，蔡英文還要黨公職力挺林智堅。這看在孜孜矻矻寫論文的年輕人眼中，他們要向誰呼喚公平正義？

面對青年票流失，蔡英文日前三度舉辦社群之夜，意圖再掀「辣台妹」催票高潮，但效果已經冷冷清清。正因民進黨所作所為不斷地背棄年輕世代，民進黨也終將被年輕世代所拋棄。

民進黨 陳時中 林智堅

上一則

黑白集／把台積電當選舉支票開 蔡政府該收斂了

下一則

台灣25歲志願兵 赴烏克蘭參戰陣亡

延伸閱讀

高端EUA續命 藍批為陳時中選情解套

高端EUA續命 藍批為陳時中選情解套
陳時中找高端戰士宣傳 蔣萬安批操作

陳時中找高端戰士宣傳 蔣萬安批操作
教育政見座談 黃珊珊、陳時中、蔣萬安隔空交鋒

教育政見座談 黃珊珊、陳時中、蔣萬安隔空交鋒
TVBS民調 綠票源凝聚 陳時中27%支持回流 蔣萬安仍領先

TVBS民調 綠票源凝聚 陳時中27%支持回流 蔣萬安仍領先

熱門新聞

曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感