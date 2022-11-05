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黑白集／把台積電當選舉支票開 蔡政府該收斂了

黑白集
傳台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭，成為桃園市長選戰攻防議題，圖為位於新竹科學園區的台積電12廠。(本報資料照片)
傳台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭，成為桃園市長選戰攻防議題，圖為位於新竹科學園區的台積電12廠。(本報資料照片)

選舉到底讓人有多暈，看政客的喊價方式就知道。最近傳出台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭，綠媒隨即專訪鄭文燦，稱他是促成此事的「功臣」。次日，蘇揆立馬由鄭文燦、鄭運鵬陪同視察龍潭科學園區，宣布啟動三期作業，像真的一樣。但當經濟部長王美花被問到設廠土地在哪，她卻答不出來。

台積電這張牌好用，大家都知道。鄭運鵬眼下選情告急，民進黨出手打「台積牌」當成還魂丹，也是聰明的選擇。問題是，全球半導體業正遇上逆風，先進製程晶片需求減退；連台積電在高雄的7奈米廠都要暫緩，先推28奈米。現在綠營高喊1奈米落腳桃園，鄭運鵬也許很樂，但桃園人的美夢能實現嗎？

台積電對此一語不發，若非感到為難，就是自知不宜介入選舉炒作。台積電決定在中科興建2奈米廠，投資金額上兆台幣；桃園要建更先進的1奈米廠，必然更是天文數字。如此超級龐大的投資，連中央政府都籌不起資金；因此，若真有其事，不是留給台積電自己去宣布更好？

選舉支票喊價喊到台積電，恐怕是只有民進黨做得出來的事，包括把台積電推到美國去設廠。近日來台受訓的台積電美籍員工包機返美，台灣網民笑稱「巨嬰終於走了」，足見台積電經驗要複製至美國並不看好。蔡政府動輒把台積電當支票開，也該收斂了！

台積電 支票 投資

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