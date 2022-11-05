台灣驚爆詐團囚人案 張善政：蔡、蘇別只關注選舉

新北警方破獲詐騙集團救出囚禁32人，國民黨桃園市長候選人張善政5日出席市議員候選人周玉琴競總服務處成立受訪表示，希望蔡英文總統及行政院長蘇貞昌能多花心思關注政治，而非選舉。（記者翁唯真／攝影）

新北警方破獲詐騙集團 ，救出被囚禁的數十人，更有3人疑遭虐死棄屍，宛如柬埔寨翻版，國民黨桃園市長候選人張善政 今受訪表示，希望蔡英文 總統及行政院長蘇貞昌能多花心思關注政治，而非選舉；另外，昨爆出桃園市長鄭文燦也和經濟黨主席合照，不過民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也強調，兩合照不同，對比很明顯，張也回嗆，綠營又雙標，反倒他至大陸做生意及蘇巧純包工程才是民眾關心的。

張善政今上午替黨籍市議員候選人周玉琴站台，看到詐騙集團囚禁案他感到痛心受訪回應，所謂台灣版的柬埔寨事件，讓他心裡面非常難過，希望蔡英文跟蘇貞昌，最近能多花點時間去關注治安，不要把時間都花在選舉行程上面。將來當選後，也會特別加強警力，對類似事件稽查、關注。

至於雙方的抹紅戰，鄭運鵬昨日說，張的合照是刻意安排，而鄭文燦則是禮貌性合照，兩者對比很明顯看出不同；張也回嗆，鄭運鵬又雙標，鄭文燦跟黨主席合照是禮貌性，他拿顧問證書、聘書就不是禮貌。

張強調，大家真正關切的是，鄭運鵬在中國大陸做生意，到底跟對岸幾個電信公司有什麼樣的互動、瓜葛；還有蘇貞昌女兒蘇巧純，在桃園包工程，結果工程品質出問題，桃園總圖一直沒有辦法開幕，這才是大家真正關心的實質問題，「他們一直在雙標迴避問題」。