藍曝鄭文燦與經濟黨合照 諷迴力鏢來得快

國民黨桃園市長候選人張善政擔任經濟黨顧問遭綠營質疑，藍營4日曝光桃園市長鄭文燦（前排左二）和經濟黨黨主席張采明（前排左）的合照，諷刺綠營迴力鏢來得急又快。(圖：桃市議員候選人凌濤提供)

國民黨 桃園市長候選人張善政 曾任經濟黨顧問，日前遭綠營質疑經濟黨涉詐騙、賣假藥，影射雙方關係匪淺。張善政競辦昨秀桃園市長鄭文燦與經濟黨黨主席張采明兩周前合照，諷刺「迴力鏢來得又快又急」。張善政說，綠營看圖說故事，也要把自己合照的「故事」說清楚。桃園市政府則說，鄭文燦只是和路人合照。

張善政競總發言人凌濤昨表示，民進黨連日拿了幾張照片抹紅、抹黑，指經濟黨負責人周琮棠遭爆涉賣假藥違反藥事法，鄭運鵬還以「識人不明」批張善政，但不只張采明兩周前才在「城鄉智能健康高峰論壇」和鄭運鵬競總主任陳志忠合影，張采明也和鄭文燦合照。

凌濤也以鄭運鵬的話反問，鄭文燦是不是成為賣假藥、詐騙集團 和斂財集團的看板人物？若鄭運鵬擔任市長，市民恐會擔心這些詐騙橫行，呼籲「雙鄭」說清楚。

張善政說，很多場合公眾人物應邀去致詞，都是禮貌性祝福，這是基本的禮貌，鄭文燦一定也有很多跟不同政黨合照的照片，請大家不要再繼續做文章。

張善政競辦秀出「雙鄭」與經濟黨合體照。鄭運鵬說，公開場合禮貌性合照與被安排好的授證儀式，是完全不同的情況。他還要求，張善政應向被騙的受害人清楚說明甚至是道歉。桃園市新聞處長詹賀舜回應，鄭文燦是和路人合照，不需以此模糊焦點。

張善政日前嗆行政院長蘇貞昌承諾任內家人不會包政府工程，結果女兒卻到桃園包工程，蘇貞昌才是台灣最大門神。蘇貞昌昨天反擊，張善政為賣假藥、詐欺的政黨當門神，自己去解釋清楚，不要對他人身攻擊，有失當過行政院長高度。