侯友宜高屏站台 蔡英文12度輔選林佳龍

新北市長侯友宜（左二）到高雄替柯志恩（右）助選，在黃昏市場受到熱情歡迎。(記者劉學聖／攝影)

新北市長侯友宜 競選連任，卻全台趴趴走各地輔選，昨特地請假南下高雄、屏東為同黨縣市長及議員候選人站台，侯一現身大受支持者歡迎，高雄群眾高喊「選總統、台灣需要你」，屏東縣長候選人蘇清泉也稱「侯是全台超級大母雞，很多小雞等他嗷嗷待哺」，十足藍營新共主態勢。

昨晚總統蔡英文 第12度到新北市為林佳龍輔選，儘管林日前確診無法出席，透過視訊提政見，蔡英文仍提及，她在2020年全國得票率56%，但在新莊得票率達62%，要對新莊民眾表達感謝，雖然這次是地方選舉，但全世界都在注意台灣處境，希望民眾支持讓林佳龍得票超過百萬票。

侯友宜昨先到屏東縣藍營議員黃明賢服務處站台，再與蘇清泉在總部合體，現場支持者熱情擁護。侯友宜說，他特別請假來到熱情南部，屏東縣要與新北攜手合作，共創經濟繁榮，更稱讚蘇清泉努力認真打拚，兩人這次都抽到2號。

蘇清泉說，屏東縣25年都給民進黨盤據，樣樣退步，這次一定力拚翻轉，更指侯是「全台灣超級大母雞，小雞很多等他嗷嗷待哺」。

隨後，侯友宜再趕往高雄與柯志恩合體，兩人在三民區黃昏市場拜票搶攻中間選票，支持群眾早已聚集市場等候，侯一看到群眾主動上前熱情擁抱，有人高喊「選總統、台灣需要你」，許多民眾爭相圍著侯與柯拍照。

侯友宜強調，柯志恩是他好友，兩人有共通理想，希望高雄好、新北好，大家用正向積極力量好好做事，讓新北高雄「黏作伙鬥陣走」。柯志恩說，要借重侯友宜的高群眾魅力增加更多底氣，三民區是非常關鍵的區域「三民贏高雄就贏」。