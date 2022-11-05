棄保效應發酵？台北市民調黃珊珊續跌

無黨籍台北市長候選人黃珊珊。(記者林俊良／攝影)

美麗島針對台北市長選戰公布最新民調 ，由國民黨提名 候選人蔣萬安以34.3%領先，而民進黨提名候選人陳時中 則以27.7%位居第二，黃珊珊則位列第三，知名評論員表示三強鼎立局面似乎「已被打破」。

節目《關鍵時刻》分享美麗島最新民調，目前支持度由蔣萬安34.3%領先，陳時中27.7%居次，而黃珊珊則是22.4%位列第三，知名評論員黃世聰表示，越靠近選舉，藍綠版圖漸漸歸隊，三強鼎立的局面似乎被打破，未來甚至可能演變成「捉對廝殺」的局面。

雖然陳時中的支持度在逐漸升高，但從年齡層來看，過去認為「年輕人較挺綠」的20至29歲區間卻是由蔣萬安以36.5%領先陳時中的21%，黃珊珊甚至還比陳時中高，拿下27.4%支持度。

許多PTT網友看到此結果，紛紛留言表示「這半個月發生了啥？33也崩太大了吧……」、「三三要下去了，蔣萬安應該能40%」、「謊33真的會被柯文哲害死」、「33被棄到15%以下指日可待」、「恭喜蔣市長」、「33走遠了，看辯論會後民調有沒有變動吧」，但也有網友表示「我淺藍淺綠朋友都支持珊珊」、「阿中的仇恨度太高，最後關頭棄珊保安」。