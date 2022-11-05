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陳時中諷寄生民眾黨 黃珊珊回嗆寄生衛福部

台灣新聞組／台北5日電
國教行動聯盟舉行「台北市長候選人教育政見座談會」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（圖）、民進黨台北市長候選人陳時中、國民黨台北市長候選人蔣萬安先後到場談教育理念並接受提問。(記者曾吉松／攝影)
國教行動聯盟舉行「台北市長候選人教育政見座談會」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊（圖）、民進黨台北市長候選人陳時中、國民黨台北市長候選人蔣萬安先後到場談教育理念並接受提問。(記者曾吉松／攝影)

台北市長選舉上演「寄生戰」，民進黨候選人陳時中指無黨籍候選人黃珊珊「寄生民眾黨」。黃珊珊昨指出，她都沒說陳時中寄生衛福部，若要論品格教育，陳時中甚至比不上北市議員王世堅。台北市長柯文哲也反嗆，確定陳時中是寄生在民進黨上面。陳時中陣營回擊，黃珊珊是12位候選人中，身上顏色最多的政治人物，就是政治變色龍。

藍綠白三位台北市長候選人前晚出席「2022台北市長候選人教育政見座談會」，黃珊珊談到品格教育時暗酸民進黨，政治人物要做模範，陳時中之後接受媒體聯訪時反嗆，黃珊珊雖無黨籍，「但她寄生民眾黨還是有相關問題」。

黃珊珊說，她指的是當時民進黨對於新竹市前市長林智堅的論文事件，不惜不分是非地攻擊台大，這件事不夠格，陳時中至今也沒有對攻擊台大這件事發過聲，若要講品格教育，她覺得陳時中才不合格，甚至比不上王世堅。

柯文哲則表示，有沒有寄生民眾黨，他不曉得，但確定陳時中是寄生在民進黨上面。

陳時中競總幕僚、議員簡舒培則反嗆，黃珊珊是12位候選人中，身上顏色最多的政治人物，有黃、綠、橘、白色，未來恐怕還有紅色，這樣的人就是政治變色龍。政黨不是不可以轉換，但轉換時，應該告訴大家，「你的價值是什麼」？

陳時中競選總幹事吳思瑤昨開「每日一問」記者會也抨擊國民黨候選人蔣萬安是「爸寶」，蔣萬安當年從美國回台、2015年跨區參選立委，曾說是「替父親出口氣」，將「經國牌」視為提款機，面對中正紀念堂轉型正義、救國團利益等，將蔣家、黨國利益置於市民之上，身上的「威權DNA」與民主時代水土不服。

蔣萬安競選辦公室副發言人蔡畹鎣反批，指陳時中一直高喊選舉要談市政、要正面選舉，怎麼團隊現在每天的記者會，都在仿效媒體人周玉蔻抹黑謾罵？連NCC都對周節目開罰了，陳時中競選團隊竟自甘墮落，開辦「沒有周玉蔻的周玉蔻節目」，整場記者會瞎掰胡扯、穿鑿附會的功力，與周玉蔻已經不相上下。

國教行動聯盟舉行「台北市長候選人教育政見座談會」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民...
國教行動聯盟舉行「台北市長候選人教育政見座談會」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民進黨台北市長候選人陳時中、國民黨台北市長候選人蔣萬安（圖）先後到場談教育理念並接受提問。(記者曾吉松／攝影)
國教行動聯盟舉行「台北市長候選人教育政見座談會」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民...
國教行動聯盟舉行「台北市長候選人教育政見座談會」，無黨籍台北市長候選人黃珊珊、民進黨台北市長候選人陳時中（圖）、國民黨台北市長候選人蔣萬安先後到場談教育理念並接受提問。(記者曾吉松／攝影)

陳時中 民進黨 教育

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