盧秀燕支持度46.7％ 狠甩蔡其昌19.4%

台中市長候選人盧秀燕5日早參加市議員候選人尤碧鈴的競選總部成立大會，場面熱絡。(記者林佩均／攝影)

選戰倒數，大台中市政發展協會4日公布台中市長選舉民調 ，爭取連任的台中市長盧秀燕支持度46.7%，領先民進黨提名 蔡其昌的19.4%，盧蔡差距27.3個百分點。蔡陣營批評，盧市長每次遇到危機，都有藍營人士發布民調帶風向，一點都不意外。盧競總表示，尊重民調，並虛心參考檢討。

大台中市政發展協會執行長潘兆民表示，根據民調結果，盧秀燕支持度46.7%，蔡其昌支持度19.4%，盧蔡差距27.3個百分點。另外，台中市民有61.4%看好盧秀燕會當選，看好蔡其昌則為11.5%，盧蔡差距49.9個百分點，顯見台中市民對台中市長選舉「其實心中早有定見」。

前台中市議員王秋冬說，據他觀察這次蔡其昌團隊選舉步驟打得凌亂，多次更換看板改變選舉主題，且最近蔡陣營大打捷運藍線卡關負面選戰，卻反而隔空打到林佳龍前市長。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻說，他觀察台灣選舉30年，今年是負面選舉較嚴重的一年，因此會影響年輕選民、中間選民可能考慮不投票 ，造成投票率不高，以他觀察台中綠軍有42％的實力，很明顯與蔡其昌的支持度有段差距，蔡要急起直追，還需再努力。

蔡其昌競總副發言人林俊裕表示，盧秀燕市長每次遇到危機，都會有藍營人士發布民調帶風向，一點都不意外，其實這場記者會可以直接在盧秀燕總部召開。

林俊裕說，盧秀燕3日被抓到利用市府資源及公務員進行政治監控的白色恐怖行為，4日就趕快推民調護航，這是盧秀燕一貫的民調操作手法。但這無法改變台中民心思變的氛圍，蔡其昌會加倍衝刺，全力以赴贏回台中。

盧秀燕競選總部表示，對於各種民調一貫立場是尊重，並虛心參考檢討，盧秀燕市長會繼續把握每一次與鄉親面對面的機會，持續爭取民眾信賴。