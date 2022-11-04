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嘉義市長選舉延後投票 藍批中選會為綠選將打延長賽

記者程遠述、劉宛琳／台北4日電
嘉義市長選舉延後投票，國民黨批中選會為民進黨嘉義市長候選人李俊俋打延長賽。（記者林伯驊／攝影）
嘉義市長選舉延後投票，國民黨批中選會為民進黨嘉義市長候選人李俊俋打延長賽。（記者林伯驊／攝影）

無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰過世，中選會昨天舉行委員會議，因考量候選人參選準備時間，加上嘉義市選委會建議，最後通過改12月18日投票國民黨立法院黨團總召曾銘宗質疑，中選會主委李進勇是執行民進黨「黨意」，配合綠營選戰策略，讓民進黨嘉義市長候選人李俊俋能打延長賽。

曾銘宗指出，按照法規，中選會也可以維持原本的11月26日選舉投票，但中選會無視增加選舉成本、投票民眾不便、辦理人力缺乏問題以及經費如何再編列等問題，硬要延期，就是要為李俊俋「開門」、延長比賽時間。

曾銘宗也點名李進勇表示，一般中選會主委背景必須中立，但李進勇當年是為了接主委，才放棄民進黨黨籍，上任後表現也被都被質疑不中立，這次的延期，很難不讓人懷疑中選會就是執行民進黨黨意，要讓選舉步調都照民進黨安排的走。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，已再三提醒不該耗費、浪費社會成本，中選會卻依然故我，實在令人不解，且因為與里長、議員選舉脫鉤，增加選務人員負擔外，短期內勞師動眾也可能造成投票率降低，無法讓具體民意完整呈現。

再者，洪孟楷強調，嘉義市地方選委會也都認定可以在11月26日辦好選務工作，中選會為何不尊重地方第一線選務工作的意見？延後選舉只會造成選務人員壓力及預算的不足，這樣作法實在無法自圓其說。

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