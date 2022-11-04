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新竹換台北？趙少康澄清：從沒提過用高虹安換黃珊珊

記者劉宛琳、劉懿萱、張睿廷／台北4日電
中廣董事長趙少康澄清「從來沒有提過要用高虹安換黃珊珊」。（圖：趙少康辦公室提供）
中廣董事長趙少康澄清「從來沒有提過要用高虹安換黃珊珊」。（圖：趙少康辦公室提供）

中廣董事長趙少康10月31日公布新竹市長民調，並表示：「我最早就講說你新竹台北市要不要交換，你們自己去考慮」，引發風波，趙前天說：「事到如今，已經沒有什麼新竹換台北的事了」，遭指改口。趙少康昨澄清：「我從來沒有提過要用高虹安換黃珊珊，一次都沒有」。

趙少康說，「最早」的說法是指在國民黨、民眾黨提名市長之前，他在1月20日及2月11日的臉書說在野的藍白應該合作，否則民眾黨有可能成事不足、敗事有餘，讓民進黨坐收漁利，「但文中並沒有提到用誰交換誰」。

趙少康表示，他的看法是在提名之前國民黨、民眾黨就應該協調，避免分散力量，應以勝過民進黨為目標，台北、新竹甚至桃園市長最好能共推一人，或正副市長搭檔參選，甚至市議員的提名都可以協商，那是一個整體的選戰策略構想，「我從來沒有提過要用高虹安換黃珊珊，一次都沒有」。

趙少康也還原10月31日公布民調當天說法，他表示，如果當初提名前，藍白能協調最有勝算的人選，譬如台北市由國民黨推人、新竹市由民眾黨推人參選，今天新竹市就不會搞到可能兩敗俱傷的局面，這才是他所說「新竹換台北」的真意。

趙少康強調，當天他沒有說過任何一句，「現在」或「選前」應該新竹換台北嗎？他說的是「最早」；「最早」代表早就時過境遷了。如果他10月31日沒有說過「現在」或「選前」，當他前天說「現在已經沒有什麼新竹換台北的事了」的時候，又有什麼改口的地方呢？趙少康說，有人誤會他主張「高虹安換黃珊珊」，不要任意擴張他的說法。

趙少康表示，請注意時間的序列，過去、現在與未來，不要把「最早」跟「現在」混淆分不清。

「其實當天我評論的重點根本不在新竹換台北，因為早就不可能了」，趙少康強調，當天的重點是如果不要民進黨當選，藍白之間要不要或會不會「棄保」？這才是新竹市選情的觀察點，「棄保」不是棄台北保新竹，也不是棄新竹保台北，而是新竹市內部自發的棄保，但這也不是政黨領袖能夠決定的，而要由新竹市的選民自己判斷選擇。

針對趙少康喊出新竹市換台北市，國民黨主席朱立倫昨天受訪說，「怎麼可能換來換去，如果黃珊珊願意被換再來說吧」，但朱認為這是不可能的事。

傳出韓家軍助攻國民黨新竹市長候選人林耕仁，打民眾黨新竹市長候選人高虹安，朱立倫說，是媒體的一個謠言，但謠言各種說法都有，但韓國瑜是我們非常重要的助選員、啦啦隊，韓也說他是我們的啦啦隊，幫國民黨的市長候選人是當然的

趙少康 國民黨 提名

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