觀察站／新竹市長選舉闇黑大戰 藍綠直搗高虹安私領域

民眾黨新竹市長候選人高虹安的私領域，被網路公審、惡意影射。（本報資料照）

新竹市長選戰宛如進入一場「闇黑大戰」，民眾黨新竹市長候選人高虹安的私領域被網路公審、惡意影射，不僅李姓男友的公費助理爭議浮上檯面，連李男前妻上周罹癌病逝，網軍側翼仍不斷加油添醋。事實上，台北政壇早就流傳高虹安公費助理訊息，為何在其男友前妻上周過世後突然爆出，「陰謀論」籠罩這場風城選戰。

風城「三腳督」大戰風向詭譎，國民黨新竹市長候選人林耕仁原因藍白合、棄保耳語受傷，民調 不斷下滑，近日驚天爆料反殺高虹安，各種政治傳聞不斷，有說是綠營背後借刀殺人、有說是民眾黨窩裡反爆料，林耕仁陣營說，形成此局面並非林耕仁會算計，而得感謝高虹安的人格特質。

林耕仁陣營指出，半年前就仔細觀察對手，高虹安過度自負與前市長林智堅相似，一旦碰上問題與質疑就無法接受，經蒐證與分析認為時機成熟，揭露其助理費爭議。

林耕仁率先開記者會，揭露高虹安聘用男友可能涉詐助理費，也看準高不會第一時間全盤托出，近日見招拆招，高一回應聘用助理兼職合法，就再搬出內部投保資料，質疑「兼職卻稱保健保 」的矛盾，斷絕「藍白合」臆測，爭取藍營支持者回流。

民進黨也跟進緊咬高虹安「國庫通黨庫」，藍綠正規軍主戰術皆鎖定公領域爭議，異口同聲強調「不評論高虹安的私領域與私人事務」，但同時間在網路、政論、側翼發酵的支線盡是高的緋聞私領域，李男的過往與婚姻狀況如八點檔般陸續被掀出，八卦 話題不斷，殺傷力無窮。

從高虹安李姓男友碩士時期論文、鴻海任職狀況，甚至是前妻罹癌在上周過世的消息都被揭露，也逼得李男半夜聲明，交代自己的婚姻狀況，表示其實早在與高虹安認識前，就已與前妻離婚，避免涉入不倫指控。

藍綠接連出手猛攻的時機點啟人疑竇，李男與前妻已經離婚七年，民眾黨內對此事幾乎一無所悉，對爆料人士掌握到如此細節感到匪夷所思，令人毛骨悚然。知情人士說，至少一個月前就有高助理爭議的情資，但最難掌握的是李男前妻態度，萬一打過頭，可能逼當事人翻供，但在得知前妻病逝後，藍綠隨即霹靂出手，讓新竹選戰充滿陰謀變數。