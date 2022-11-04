候選人辭世 嘉義市長投票延至12月18日 黃敏惠：遺憾

國民黨嘉義市長黃敏惠（前排中）表示對延後投票的決定不意外，但非常遺憾。（記者林伯驊／攝影）

無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰日前辭世，中選會委員會議昨天討論通過，嘉義市第11屆市長重行選舉投票 日期，定於12月18日投票，11月8日起受理候選人登記申請。嘉義市選委會表示，不會影響12月25日的市長就職。

國民黨嘉義市長黃敏惠說，對這樣的決定「不意外，但非常遺憾」，此次選舉就是「基層拚高層」，要付出的社會成本難以估算，為了延長選舉，嘉市選務人員需3500多人、預算 高達1000萬台幣（約31.1萬美元）。

黃敏惠說，選務單位該思考，調整投票時間對於整個社會成本是否增加，且選務人員很難招募，嘉市這次辦選舉預算也已用完，要考量能否如期，有聽說維持1126投票應是做得到的，能減少很多社會成本。

民進黨 嘉義市長候選人李俊俋指出，尊重選務單位安排，現停止選舉先拉抬議員。

李俊俋說，有人認為延長投票有利民進黨，但他從沒考慮過有沒有利，延長賽對候選人是人力、物力消耗，投票率也恐降低；他呼籲黃敏惠公開辯論，「不必在那說基層、高層」。

中選會副主委陳朝建說，因重行選舉，所有選務程序依法須重行辦理，確定不及併入11月26日辦理，因此建議中選會12月18日投票。