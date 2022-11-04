新聞評論／吃銅吃鐵 綠滲透政府人事毀官箴

蔡政府執政六年半，讓政府人事官箴大變質。（本報資料照片）

先盤點近一周的熱門新聞：故宮15個月打破三件國寶文物，迄今查無真相；資策會聽命民進黨 指揮，屢對民眾黨候選人高虹安作不實指控；衛福部高官夜訪陳時中 競總，配合其競選節奏釋放有利的澄清訊息；調查局組長徐宿良涉嫌勾結外人盜賣政府查扣毒品，在法院裁定百萬台幣交保後，一批傳說遭其盜賣的安毒隨即在庫房中神奇找回。這些事件皆指向一個共同點：政府官箴敗壞，上下交相賊，已到了不知真相為何、何人可信的地步。

官員貪腐、勾結、狼狽為奸並非新鮮事，只要政府有靈敏的監督及糾錯機制，有效割除毒瘤及弊端即可。但上述的事例，卻已不僅只是官員個人的違失不法，而是整個機關的定位錯亂及扭曲歪斜；應該服務人民、服膺法制的部門，卻變成專門服務執政黨或伺候個別政治人物。一個民主法治國家，制度歪斜到這種地步，可見蔡政府執政六年半對台灣的莫大傷害。

新政府上台，任命自己信任的政務官，這是推動施政的必要手段，無可厚非。然而，更高明的主政者應該是用人唯才不分黨派，著重專業能力及道德人品，廣招天下英才使之服務人民。蔡總統卻不然，她不僅清一色任用綠營人馬，還依派系之親疏和功勛論功行賞分派官職，把政府機構、駐外人員和周邊事業單位的職位都占好占滿，包括機要職也變成安插政黨眼線之所。

不僅如此，蔡英文上任五個月後，即貪婪地大幅擴張政府用人疆界，將三級機關原本皆為「常任文官」的設計，改為「政務／常務」雙軌制。如此一來，使二、三級機關的政務任用人員一舉多出上百人，變成執政者可以操控的左右臂。因為如此，文官制度的中立和穩定也大大受到破壞，原本應是維持國家體制穩定、不受政黨輪替影響的中堅主力文官，在六年惡劣政治文化的浸染下，也忘了自己應效忠的對象是國家，而不是民進黨。

故宮和資策會的變質走調，就是最明顯的例子。吳密察充滿台獨意識形態、卻缺乏藝術史專業，能出任故宮博物院院長，他當然不覺得自己的職責是在照料中華文物。去年首次摔破瓷器文物後，他更指派親信掌管故宮保存處，意在施壓修復師，防止消息外洩。正因如此，導致瓷器摔毀事件接二連三，迄今未見真相，也無人需要負責。此外，板橋林家寄存於故宮的「蘭千山館」的數百件文物珍品，已逾50年；最近，故宮竟片面取消寄存合約、退回文物。如此粗暴的作法，也驚動博物館界。

資策會的情況類似，所不同的是，資策會不過是一個「財團法人」，但因影響力不小，也成為綠營爭奪目標。其中，資策會副執行長蕭博仁為新潮流系人馬，為賴清德 舊屬；雖無資通專業，卻因賴清德而躍上副執行長寶座。諷刺的是，蕭博仁和執行長卓政宏一樣，皆身兼九至十個職務，卻痛批當年高虹安在資策會的衍生公司兼職。最近資策會新成立的衍生公司「台灣資安鑄造」，蕭博仁更出任董事長；這樣，還好意思批評高虹安的不支薪兼職？

六年前，蔡總統以各種理由讓綠營人馬大舉入駐政府機構，人們或許以為這真的是為了提升政府效能。六年過去，政府的手愈伸愈深，但民眾卻絲毫未感受到政府服務效能的提升。相反的，大家覺得高層越來越傲慢，中層越來越散漫，而公務機構指鹿為馬、橫柴入灶、狡辯推託的能力越來越強大。一個專業被抹殺、文官中立被摧毀的台灣，強大的本錢在哪裡？