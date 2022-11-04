陳時中找高端戰士宣傳 蔣萬安批操作

國民黨台北市長候選人蔣萬安（圖）批陳時中的高端戰士宣傳影片為惡意操作。(記者徐偉真／攝影)

民進黨台北市長候選人陳時中 拍影片找民眾分享高端疫苗 重要性，國民黨對手蔣萬安昨天抨擊，把壓力轉嫁到對疫苗過敏的民眾，是非常惡意的政治操作；無黨籍候選人黃珊珊說，陳時中是在找因為打高端所以要補打疫苗的人背書？疫情最嚴重、民眾搶疫苗時，陳時中在做什麼？

陳時中團隊前天公布競選影片，由高端施打者分享，自認找到適合的疫苗，卻還被外界講得很不堪。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨說，不回應候選人之間的評論，但政府準備各種疫苗，就是為了因應很多不同體質、年齡層、慢性病，或是其他需求的民眾。

蔣萬安指出，陳時中把壓力轉嫁到對疫苗過敏的民眾，這是非常惡意的政治操作，也是對於台灣民眾的善意軟土深掘，國家疫苗政策牽涉到公共利益及公共衛生政策，是非常專業、科學問題，陳時中不秉持著專業科學，卻要人民來體諒，難怪防疫 、疫苗政策一塌糊塗。

蔣萬安說，衛福部長薛瑞元、防疫指揮官王必勝等人10月27日到陳時中競總密會，10月31日高端就公布疫苗價格，薛瑞元稱高端有權力自行公布，但高端重訊內容很清楚，合約是否公布，權力在衛福部，陳時中和王必勝指高端有權力自行公開，根本就是說謊；衛福部現在就可以完整公開疫苗合約，衛福部到底還要隱匿什麼？