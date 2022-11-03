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被爆高虹安介入婚姻 李忠庭聲明澄清將提告

記者郭政芬／新竹3日電
民眾黨新竹市長候選人高虹安捲公費助理案，前助理深夜發聲明澄清，也說明婚姻的狀況。(本報資料照片)
民眾黨新竹市長候選人高虹安捲公費助理案，前助理深夜發聲明澄清，也說明婚姻的狀況。(本報資料照片)

民眾黨新竹市長候選人高虹安遭爆料聘用男友擔任公費助理，涉嫌詐領立院助理費，還被名嘴周玉蔻加碼爆料，指高虹安與李男交往時，「李男仍有婚姻」。對此，高虹安揚言要對周提告，也澄清絕無不法。前助理李忠庭則在深夜透過高的陣營發聲明澄清婚姻狀況，並指出這些發言，未向他或相關當事人求證之下，以虛假事實誣蔑他，誤導大眾並形塑負心漢形象，他將盡速整理資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息的媒體提出誹謗等刑事訴訟

李忠庭先對在立院擔任助理，提出澄清回應，說明他在擔任立法委員助理工作期間，皆有工作表單、文件照片紀錄和通訊紀錄可證明，他絕非人頭助理。緊接著，在深夜時，再度發出聲明來澄清婚姻狀況。

周玉蔻昨晚爆料，指高虹安與李男交往時，「李男仍有婚姻」一事。針對外界對婚姻的指控，李忠庭聲明全文如下：

一、本人於2015年5月，因無法克服的因素，在和平協商後，結束至今唯一的一次婚姻。

二、2018年高虹安來鴻海公司後，我們才因工作關係而認識。

三、本人從來沒有到美國留學之經歷。

近日部分媒體報導及媒體人發言，在從未向本人或相關當事人求證之下，以虛假事實誣蔑本人，誤導大眾並形塑本人負心漢形象。對照前述三點事實可知，部分媒體報導及媒體人發言皆為相當明顯的錯誤，足證近日傳言謬誤。

本人將在近日調適心情及工作、生活壓力後，盡速整理相關資料並與委任律師，對惡意散播不實訊息之媒體提出誹謗等刑事訴訟。

過去的沉默，是因為不忍讓與選舉無關的當事者，成為流言蜚語的對象。今日的發聲，也同樣是不願他人再被提及。

再次盼望，不管是媒體還是政治人物，莫因選舉而任意虛構造謠。因為你們傷害的對象，不會只有你們想抹黑的競爭對手，更有不應被牽扯的，與政治毫無關聯的無辜當事者。

今日先藉此簡短聲明向社會各界報告。本人並非公眾人物，希望未來各界亦能尊重，並給予本人私領域寧靜的空間。

刑事訴訟 鴻海

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