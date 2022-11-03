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觀察站／女兒轉包非投標？ 蘇貞昌與扁有87分像

觀察站
行政院長蘇貞昌被藍委質疑女兒蘇巧純違反「不參與政府標案」承諾，動怒反嗆立委。(本報資料照片)
行政院長蘇貞昌被藍委質疑女兒蘇巧純違反「不參與政府標案」承諾，動怒反嗆立委。(本報資料照片)

藍營指控，桃園市立圖書館新建總館工程轉包給行政院長蘇貞昌之女蘇巧純的「二三設計」，質疑蘇巧純違反兩年前「不在蘇貞昌任內參與政府標案」的承諾，行政院回應，二三設計是與民間公司簽約，並未違反承諾，蘇貞昌1日在立院備詢時還為此動怒反嗆藍委「你要我大聲，不會輸你啦」。其實蘇貞昌也不必大小聲，就好好說清楚所謂「不參與政府標案」的定義就好，還是只限於不「直接」參與標案，再轉包給其女公司的就不算？

根據桃園市議員詹江村及舒翠玲等人指出，桃園市府去年12月追加預算，以「限制性招標」保障承攬桃園市圖主體工程的春原營造，再獲2495萬元台幣(約77萬3800美元)的「互動多媒體」標案，無需上網、不用公告；其中暗藏貓膩的是，春原營造在執行計畫書中列明協力廠商為「全台數位系統有限公司」，實際出席工作會議的卻是包括蘇巧純本人在內的「二三設計」，合理懷疑是典型「借牌投標」。

問題是，「互動多媒體」標案的性質本即與建築物營造的專業完全不同，依常理應該是另一個獨立的標案，但為何桃園市政府卻將此標案與建築物本體綁在一起，變成是春原營造的附屬工程；再採取限制性招標，讓春原營造可以將此「非主要工程」轉包給其他廠商，好規避將主要工程轉包的違法爭議，也因此能讓蘇巧純的公司直接承接，這巧妙的安排簡直天衣無縫。

對於外界的質疑，同樣是律師出身的行政院發言人羅秉成說，二三設計公司合作對象是得標廠商的下游廠商，簽約合作對象是民間廠商而非公部門，不該混為一談。這種詭辯之詞就跟當時扁家被爆涉入SOGO經營權之爭時，時任總統的陳水扁說，他和他的家人絕對沒有「直接」拿過他們4人（包括李恆隆）的SOGO禮券的說法簡直有87分像。陳水扁與蘇貞昌果然都是律師出身，明顯就是在玩規避責任的文字遊戲。

當天質詢的藍委顯然也沒做功課，其實根本不必跟蘇貞昌大小聲，只要請他講清楚「不參與政府標案」的定義，是說只要政府標案有關的都不會涉入，不論是直接承包還是間接轉包；還是只限於「直接」簽約才算？好讓大家長知識。

這種「綠能，你不能」雙標的做法，也讓人聯想起，2008年馬英九當選總統，就職前，馬英九妻子周美青就向工作多年的兆豐銀申請退休，連他的姊姊馬以南與大舅子周偉奇後來也都被逼著分別辭去中國化學製藥公司副總經理、聯華聯合液化石油氣公司董事長，形成「一人入府、全家失業」，馬以南曾說「馬英九當了總統幾年、我就失業幾年」。

想想當時民進黨是如何高標準要求馬英九，再看看現在的蘇貞昌被踢爆後，還能大言不慚地嗆立委，馬英九的家人真是都白白失業了。(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)

馬英九 陳水扁 綠能

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