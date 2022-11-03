黑白集／高官夜訪 神壇補漏 人生真有情

衛福部長薛瑞元被問到赴陳時中競總「密會」一事，薛說不算密會，陳投入選戰百天，他接任衛福部長百天，所以約好見面，談百日酸甜苦辣。(本報資料照片)

衛福部長薛瑞元率指揮中心王必勝等一行，夜訪陳時中 競選總部；時值高端二期試驗捲入中資疑雲，引發外界議論。王必勝大言不慚說，拜會是為了「人生真感情」。但從近日的發展看，王必勝一行，是在幫陳時中打工兼補漏。

夜訪後，陳時中競總發表「防疫 12問」懶人包，就他一直以來受到質疑的疫苗 決策問題，「自問自答」作出總整理。細觀其陳述主詞，時而「我」時而「我們」，懷疑是衛福部諸公代筆。更巧的是，陳時中原稱要「保密30年」的高端採購價格，竟由高端主動公開宣布，隨即由王必勝接力確認。這項套招，銜接得天衣無縫，當然也是在幫陳時中解圍。

不僅如此，媒體報導，衛福部高官也在為陳時中準備選舉辯論的模擬問答。陳時中向來被形容得像「神人」一樣無堅不摧，為何還需要昔日屬下為他惡補，還製作問答懶人包？掉落神壇的人，也許失去一些法力和神光，此時此刻，惡補恐怕也是必要的。

薛瑞元被問到此事，笑稱這「未免太看輕陳部長了」，說阿中把事情記得清清楚楚，哪需要別人去教？薛瑞元錯了！在這個事件上，人們看輕的不是陳時中，而是薛瑞元主掌的衛福部。他把一群高官帶進陳時中競總，去幫忙獻策及配合造勢，把公私分際放在哪裡？「人生真感情」，就能犧牲官箴嗎？