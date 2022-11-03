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TVBS民調 綠票源凝聚 陳時中27%支持回流 蔣萬安仍領先

台灣新聞組／台北3日電
台北市長候選人蔣萬安最新民調仍居領先；陳時中（圖）支持度上升；黃珊珊泛綠支持者似有轉移現象。(本報資料照片)
台北市長候選人蔣萬安最新民調仍居領先；陳時中（圖）支持度上升；黃珊珊泛綠支持者似有轉移現象。(本報資料照片)

年底九合一大選進入倒數階段，各陣營候選人都在做最後衝刺，其中台北市長的選情更是外界關注焦點。TVBS民調中心1日公布最新民調，國民黨候選人蔣萬安以37%支持度領先，民進黨候選人陳時中為27%，無黨籍候選人黃珊珊為21%。對此，前立委郭正亮在網路直播節目中直言「有一個現象正在發生！」

郭正亮1日在網路直播節目指出，根據TVBS的最新民調，可以發現民進黨的政黨回流狀況非常明顯，民進黨認同者支持陳時中的比率，從10月2日的68%提升至83%，整體增加15個百分點，可以解釋為綠營認同者票源開始凝聚。

郭正亮表示降幅最大的就是黃珊珊，「因為她的泛綠支持者跑掉了，開始凝聚到陳時中那邊去，這也是最明顯的一點」。不過，他也提到「黃珊珊20歲到29歲的民眾支持度高達43%，重點在於這裡能否『實質變成投票率』才是關鍵」。

此外，沈富雄1日也在政論節目中提到，這次是TVBS的第8次民調，從今年1月至今，其實民調主軸都沒有什麼改變，「但是結果有一點稍微不一樣」。他提到蔣萬安的支持度下降3個百分點，陳時中則上升了5個百分點，「所以蔣萬安會有點焦慮，陳時中會有點安慰，但是他曉得這個不足以讓他當選，而黃珊珊會有相當程度的失望」。

為什麼沒有改變？沈富雄解釋「第二名跟第三名加起來就是50%，這次48%其實沒變」。此外，他不斷強調「只要黃珊珊拿到20%，蔣萬安就活了，所以你看多弔詭，這個就是這次台北市長選舉的特徵，黃珊珊跟陳時中兩個人的票源是overlapping（重疊的）」。

沈富雄提到陳時中在一些比較偏綠的地方有所斬獲，而蔣萬安則有一點倒退，但是這個倒退程度是沒有關係的。沈富雄坦言「如果要讓陳時中趕上的話，黃珊珊的支持度要掉到11%以下，那是不可能的事情」。

台北市長候選人蔣萬安（圖）最新民調仍居領先；陳時中支持度上升；黃珊珊泛綠支持者似...
台北市長候選人蔣萬安（圖）最新民調仍居領先；陳時中支持度上升；黃珊珊泛綠支持者似有轉移現象。(本報資料照片)
台北市長候選人蔣萬安最新民調仍居領先；陳時中支持度上升；黃珊珊（圖）泛綠支持者似...
台北市長候選人蔣萬安最新民調仍居領先；陳時中支持度上升；黃珊珊（圖）泛綠支持者似有轉移現象。（記者曾吉松／攝影）

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