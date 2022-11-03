重點查賄6縣都是藍 牽制選舉動員？

民進黨主席蔡英文2日主持「終結黑金、贏回正義」記者會表示，只有集結改革力量，才能杜絕黑金政治，不會讓地方政治成為黑金特權的溫床。(中央社)

九合一選舉倒數，檢警調動員查賄制暴。高檢署檢察長張斗輝連三天進駐中南部賄選熱區，要求重兵遏止賄選及暴力；警政署則評估苗栗、雲林、彰化、宜蘭、南投、花蓮縣選情激烈，列為重點查緝區域，但因六縣均為藍營執政，引人聯想。

警政署長黃明昭最近赴各地方警察局主持查賄制暴會議，通令各局長每周開會檢討，同時將苗栗等六縣列為重點，指派六名警政委員督導；另為免地方勢力干擾查辦，要求刑事局加強支援，由刑事局副局長訪視，減少地方警察遭受「人情壓力」。

刑事局表示，這六縣選情激烈，賄選可能性較高，警政署要求選前加強查緝賄選、不法金流及選舉賭盤，對於可能涉賄的縣市長候選人要持續嚴密情蒐，不容黑道以暴力不法手段或隱身特定政黨、團體介入選舉。不過，列為重點的六縣首長「碰巧」均為國民黨 籍。

基層員警說，現任者掌握資源多，可能透過派系、樁腳、農田水利會、漁會等在地系統固票，列重點區不免引人遐想是否借查賄「牽制」選舉動員。六縣中的一名分局長說，非都會區賄選相對多，但六縣以外地區也有查獲賄選，他不認為六縣特別嚴重，雖然上級指示藍綠都辦，但檢警調多少會有「政治壓力」。

此外，民進黨 主席蔡英文 昨主持「終結黑金，贏回正義」記者會表示，台灣這幾十年來民主成就受到國際肯定，但許多縣市地方選舉仍受到黑金不當影響。她表示，民進黨要求所有被提名人，都必須簽署「廉政公約」。

記者會上，除宜蘭江聰淵、苗栗徐定禎、南投蔡培慧等民進黨三位縣長候選人共同簽署拒絕黑金宣言，蔡英文並分別點名這三縣的對手涉貪、前科累累、與黑道集團掛勾。國民黨反嗆，這次提名縣市首長皆堅守排黑條款，蔡英文指控別人之前，應該好好反省自己。

競選連任的宜蘭縣長林姿妙競選總部批評，蔡英文力挺盜採砂石、論文抄襲、圖利政治盟友近6000萬台幣（約186萬美元）的自家候選人江聰淵，迄今不願與黑金做出明確切割，顯見民進黨早已是台灣黑金大本營。蔡英文要自家候選人簽署不具任何法律效力的「廉政公約」，為的是騙取選票，挽救危急的選情。

國民黨南投縣長候選人許淑華反批，民進黨努力貼她標籤，她沒有任何刑事犯罪紀錄，對手蔡培慧選情低迷，民進黨不惜服用「白虎湯」拚命，最後肯定會利用司法，對她栽贓扣帽，當成最後的續命丸。

國民黨高層表示，民進黨若在選戰最後階段主打「反黑金」，恐怕只是七傷拳而已；蔡英文無法切割民進黨中常委黃承國，加上江聰淵、蔡適應被爆出跟黑道過從甚密，內政部長徐國勇從之前警界爭議到這次聚餐事件「黑影幢幢」，都是民進黨揮之不去的陰影。國民黨這次提名縣市首長堅守排黑條款，人選跟「黑」這個字搆不上邊，民進黨出此招明顯急了、「老招」。

鍾東錦則強調，「如有不法，歡迎調查」，對手一再以抹黑、誣陷的選舉技倆，他無所畏懼。