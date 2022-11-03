綠營主打反黑金牌 就怕迴力鏢傷人傷己

檢警調動員查賄制暴，圖為檢警調人員8月在苗栗地檢署宣示反賄選。(圖：苗栗地檢署提供)

九合一選舉進入最後決戰，民進黨 推出一周一主題「首打黑金」，民進黨立院黨團就率先對苗栗縣對手開砲，昨天更一舉把選情較不被外看好的南投縣、宜蘭縣也納入「終結黑金」的對象之列。但綠營主打「反黑」真的有用嗎？黨內外都有雜音。

綠營高喊反黑金，首先遇到的尷尬課題就是迴力鏢，傷人傷己。例如，昨天出席記者會的江聰淵，廿多年前在頭城鎮承包一起工程，因遭檢舉盜採砂石，被判有罪服刑三個月。

宜蘭縣長之戰，原本在現任縣長林姿妙捲入涉貪風暴 後，綠營選情一度有了起色，但在江聰淵也曾涉弊的消息被揭露後，選情又回到原點；民進黨此時大打反黑，無疑也是再次喚起選民對綠營黑底的記憶。

至於激戰許久的苗栗縣，黨內部分意見也認為反黑牌效果恐有限。主要對手鍾東錦從來不是靠著形象清新獲得選民青睞，且現在綠營對鍾的攻勢，早在國民黨提名 時，謝福弘就對鍾東錦「操練」過一遍了；從藍綠緊咬了兩個多月，對鍾反黑金攻擊，已經鈍化到難收成效。

且徐定禎在苗栗政壇扎根許久，「你中有我，我中有你」的耳語，在地方政壇更是大家都知道的秘密；民進黨在苗栗反黑金過猛，恐怕是「傷人一萬，自損八千」。

南投縣戰場上，民進黨的指控主要仍意在連結遭重判入監服刑的前縣長李朝卿，對許淑華本人的指控，多無一刀斃命證據；祭黑金牌的用意，還不如說，黨中央認為南投選情有拉近，能將決戰圈半徑擴大到中部地區，才是主軸。