我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

綠營主打反黑金牌 就怕迴力鏢傷人傷己

記者 蔡晉宇
檢警調動員查賄制暴，圖為檢警調人員8月在苗栗地檢署宣示反賄選。(圖：苗栗地檢署提供)
檢警調動員查賄制暴，圖為檢警調人員8月在苗栗地檢署宣示反賄選。(圖：苗栗地檢署提供)

九合一選舉進入最後決戰，民進黨推出一周一主題「首打黑金」，民進黨立院黨團就率先對苗栗縣對手開砲，昨天更一舉把選情較不被外看好的南投縣、宜蘭縣也納入「終結黑金」的對象之列。但綠營主打「反黑」真的有用嗎？黨內外都有雜音。

綠營高喊反黑金，首先遇到的尷尬課題就是迴力鏢，傷人傷己。例如，昨天出席記者會的江聰淵，廿多年前在頭城鎮承包一起工程，因遭檢舉盜採砂石，被判有罪服刑三個月。

宜蘭縣長之戰，原本在現任縣長林姿妙捲入涉貪風暴後，綠營選情一度有了起色，但在江聰淵也曾涉弊的消息被揭露後，選情又回到原點；民進黨此時大打反黑，無疑也是再次喚起選民對綠營黑底的記憶。

至於激戰許久的苗栗縣，黨內部分意見也認為反黑牌效果恐有限。主要對手鍾東錦從來不是靠著形象清新獲得選民青睞，且現在綠營對鍾的攻勢，早在國民黨提名時，謝福弘就對鍾東錦「操練」過一遍了；從藍綠緊咬了兩個多月，對鍾反黑金攻擊，已經鈍化到難收成效。

且徐定禎在苗栗政壇扎根許久，「你中有我，我中有你」的耳語，在地方政壇更是大家都知道的秘密；民進黨在苗栗反黑金過猛，恐怕是「傷人一萬，自損八千」。

南投縣戰場上，民進黨的指控主要仍意在連結遭重判入監服刑的前縣長李朝卿，對許淑華本人的指控，多無一刀斃命證據；祭黑金牌的用意，還不如說，黨中央認為南投選情有拉近，能將決戰圈半徑擴大到中部地區，才是主軸。

民進黨 提名 風暴

上一則

候選人黃紹聰驟逝 嘉義市長選舉延後

下一則

重點查賄6縣都是藍 牽制選舉動員？

延伸閱讀

藍咬公費助理爭議 高虹安批向綠靠攏

藍咬公費助理爭議 高虹安批向綠靠攏
涉貪案開庭 3官員翻供 打不趴林姿妙 綠營焦慮

涉貪案開庭 3官員翻供 打不趴林姿妙 綠營焦慮
觀察站／棄保戰打得火熱 就怕邊緣化

觀察站／棄保戰打得火熱 就怕邊緣化
藍白北新苗3地憂棄保 苗栗鍾、謝搶正藍

藍白北新苗3地憂棄保 苗栗鍾、謝搶正藍

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
民眾黨新竹市長候選人高虹安。本報系資料照

高虹安「這句話」嗆爆對手 媒體人驚：犯了大忌

2022-11-02 09:56
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29
解放軍8月環台操演期間，國軍艦艇監控迫近台灣鄰接區的艦艇。（軍聞社）

智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

2022-10-31 02:29
故宮編號編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。圖／翻攝自故宮調查報告

台故宮文物毀損調查報告出爐 瓷器庫房監視器畫面曝光

2022-10-31 11:47
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜