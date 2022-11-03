候選人黃紹聰驟逝 嘉義市長選舉延後

無黨嘉義市長候選人黃紹聰2日辭世，嘉義市長選舉停止。(圖：黃紹聰競選總部提供)

72歲無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰昨天驟逝，中央選舉委員會昨天公告，停止嘉義市第11屆市長選舉，重行選舉投票 日期，中選會委員會議今天審議決定。預估重行選舉已趕不上本月26日投票，嘉義市長選舉將須單獨舉行。

公職人員選舉罷免 法在2007年增列縣市長以上公職候選人死亡，應重行選舉的規定。這次停止嘉義市長選舉，是縣市長選舉首例。

此次嘉義市長共有六人登記參選，競選連任的嘉義市長黃敏惠、民進黨 市長候選人李俊俋皆表示活動暫停。

中選會表示，黃紹聰昨日死亡，依選罷法第30條第1項規定，縣市長選舉候選人，在登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。有關重行選舉投票日期，將彙整相關資料，提中選會委員會議審議決定。

中正大學政治系教授陳光輝說，選民投市長票的意願較高，市長停選，恐釀嘉義市26日當天投票率較低，重辦的市長選舉會變全國焦點，藍綠重兵集結會炒得較熱；投票日若拖過12月25日市長任期屆滿日，選情變數恐再增加。

黃紹聰10月17日確診新冠肺炎，25日解隔離，錯過候選人號次抽籤，30日因背部不適送醫，昨天凌晨4時許被發現倒臥廁所失去生命跡象，黃妻表示應是心肌梗塞致命。

黃紹聰為記帳士，目前擔任多間宮廟常務監事或理事，登記、抽籤都未出席；競選總幹事鄭凱升說，黃發現很多廟的土地權利搞不清楚，希望爭取擔任市長給予更好的處置，突然這樣讓很多支持者傷心。

黃敏惠說，黃紹聰熱心公益，深表遺憾及不捨，選舉活動暫停；李俊俋則向家屬表達哀悼，並表示競選重新來要花很多錢，是個負擔。