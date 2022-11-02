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高虹安男友任公費助理惹風波 李姓助理發聲明

記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆李姓男友擔任公費助理引發風波，今晚她的國會辦公室代轉前助理李忠庭發表的聲明。圖／本報系資料照
民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆李姓男友擔任公費助理引發風波，今晚她的國會辦公室代轉前助理李忠庭發表的聲明。圖／本報系資料照

民眾黨新竹市長候選人高虹安被爆李姓男友擔任公費助理引發風波，今晚她的國會辦公室代轉前助理李忠庭發表的聲明，李強調擔任立委助理工作期間，按月支領薪酬，皆兢兢業業、努力完成委員分派工作，籲請各界不必做不當臆測。

李忠庭聲明全文如下：

一、本人李忠庭於高虹安委員就任立法委員職務，到次年三月為止，擔任高虹安委員立法委員助理工作，按月支領薪酬。

二、本人擔任立法委員助理工作期間，皆兢兢業業、努力完成委員分派工作。任職期間工作皆有工作表單、文件照片記錄、和委員、其他助理同事、業務接洽相關聯絡人之間的通訊記錄、工作群組的LINE可以證明。本人近日也努力整理更完整、更多的資料以證本人絕非外界惡意指控是人頭助理。

三、外界以委員辦公室內部通訊錄所列本人留的手機與委員同號碼，而做出不實揣測與指控，實則十分單純，委員對外界公開之公務手機，一直以來都委由本人代為全時段接聽處理，這也是本人擔任助理工作職責之一，籲請各界不必以此做不當臆測。

高虹安則呼籲，謠言止於智者，盼各界勿以訛傳訛。她表示，近日整理完相關資料後，會委由律師對外說明，澄清整件風波是因為政治或其他目的所做惡意指控，證明她的清白。

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